قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد الهجوم الإيراني.. السفارة الأمريكية بالكويت تغلق أبوابها حتى إشعار آخر
لطلاب 3 ثانوي|حمل الآن نماذج استرشادية لامتحانات الثانوية العامة في 6 مواد
تصعيد صباحي جديد.. حزب الله يعلن استهداف موقعين إسرائيليين
إيران تعلن مقتل 5 من أفراد الحرس الثوري في هجمات أمريكية إسرائيلية
استهداف منشأتين من وحدة الحوسبة السحابية التابعة لأمازون بالإمارات
هل تسقط زكاة الفطر عن المديون؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
اليوم.. آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم
صلاة الضحى في رمضان.. ثوابها حجة وتشهدها الملائكة بهذه الساعة
ترامب: نمتلك إمدادات غير محدودة من الأسلحة.. ويمكن خوض الحروب إلى الأبد
بعد تعرضها لهجوم.. السفارة الأمريكية في الرياض تعلن الإغلاق المؤقت
احذر.. 10 أفعال في رمضان تجعل الله لا يلتفت لصيامك ولا يقبله منك
وزير الخارجية يبحث مع نظيريه من بلغاريا والجبل الأسود التصعيد العسكري بالمنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات كهربائية في مصر.. و5 مركبات يابانية وصينية بهذه الأسعار.. سعر سيارة محمد رمضان الفيراري

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


أرخص 5 سيارات كهربائية 2026 بمصر.. تعرف عليها
شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخفيضات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن خفض أسعار سيارات متنوعة بين فئات السيدان والـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات والسيارات الكهربائية.


أرخص سيارة هاتشباك من MG في السوق السعودي.. موديل 2026
تعد السيارة MG3 من ارخص الاصدارات التي تقدمها العلامة الصينية إم جي في السوق السعودي، ضمن عائلة الهاتشباك وبين موديلات 2026، وتأتي السيارة بتصميم عصري، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس 2018 المستعملة| صور
تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

إكس بنج الصينية تقدم سيارتها الجديدة X9.. بهذا السعر
تعزز إكس بنج الصينية من تواجدها في مجال صناعة السيارات، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديدة المقدمة في الصين، صاحبة اللقب X9، والتي تنتمي إلى عائلة الميني فان الكهربائية.

قبل انطلاقها رسميًا.. BYD تكشف عن صور سيل 07 الكهربائية
كشفت بي واي دي الستار عن بعض الصور الخاصة بطراز سيل 07 الكهربائي تمهيداً لطرحه في الأسواق العالمية، كاشفة عن سيارة سيدان تعتمد على لغة تصميم انسيابية ضمن فئة المركبات الكهربائية المتوسطة. 

السعر خرافي .. ومواصفات سيارة محمد رمضان الفيراري الجديدة| صور
أعاد النجم محمد رمضان إشعال مواقع التواصل الاجتماعي بعد كشفه عن أحدث مقتنياته، وهي سيارة رياضية فارهة من طراز Ferrari 296 GTB ، الخطوة جاءت عبر حسابه الرسمي على فيسبوك كنوع من مكافأة شخصية لنفسه بعد غيابه عن الموسم الدرامي الرمضاني هذا العام، وهو الغياب الذي اعتبره غير معتاد لجمهوره.


تختار صيني ولا ياباني.. 5 سيارات موديل 2026 بهذه الأسعار
يضم السوق المصري الكثير من الإصدارات المتنوعة، سواء من الناحية الفنية أو التقنية، أو من ناحية التصميم الهيكلي والتجهيزات، إلى جانب تنوع الأسعار وبلد المنشأ والتجميع، منها السيارات الصينية واليابانية.

أسعار ومواصفات تويوتا ياريس 2026 في السعودية
تعد السيارة تويوتا ياريس واحدة من أبرز السيارات الاقتصادية المقدمة في السوق السعودي، ضمن موديلات 2026 عن فئة السيدان، حيث تنطلق عبر باقة من التجهيزات بسعر يبدأ من 63,825 ريال.

أخبار السيارات أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات في السعودية أحدث أخبار السيارات أخبار السيارات في مصر أخبار السيارات 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

الأرصاد

بعد برودة اليوم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدًا

نور وزوجها الراحل

وفاة رجل الأعمال السوري يوسف أنطاكي زوج الفنانة اللبنانية نور

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

محمد صلاح

قرار مفاجئ من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

ترشيحاتنا

جثة

مصرع طالب إثر سقوطه من الطابق الرابع بمدينة ناصر بأسيوط

أرشيفية

تفاصيل محاكمة عاطل بتهمة قتل صديقه وتقطيعه في عين شمس

صورة أرشيفية

مجهولون يضرمون النيران في معرض ألوميتال شهير بالمحلة.. والأمن يلاحق المتهمين

بالصور

طبق جانبي على السفرة.. كفتة دجاج مشوية مع زبادي بالخيار

كفتة دجاج مشوية مع زبادي بالخيار
كفتة دجاج مشوية مع زبادي بالخيار
كفتة دجاج مشوية مع زبادي بالخيار

ارتفاع مبيعات سيارات "تاتا موتورز" الهندية خلال الشهر الماضي

تاتا موتورز
تاتا موتورز
تاتا موتورز

سعر بيجو 206 موديل 2001 المستعملة

بيجو 206 موديل 2001
بيجو 206 موديل 2001
بيجو 206 موديل 2001

فولكس فاجن بولو 2026 تتحدى الكبار بأداء ألماني وتقنيات متطورة

فولكس فاجن بولو
فولكس فاجن بولو
فولكس فاجن بولو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد