أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات كهربائية في مصر.. و5 مركبات يابانية وصينية بهذه الأسعار.. سعر سيارة محمد رمضان الفيراري

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



أرخص 5 سيارات كهربائية 2026 بمصر.. تعرف عليها

شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخفيضات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن خفض أسعار سيارات متنوعة بين فئات السيدان والـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات والسيارات الكهربائية.



أرخص سيارة هاتشباك من MG في السوق السعودي.. موديل 2026

تعد السيارة MG3 من ارخص الاصدارات التي تقدمها العلامة الصينية إم جي في السوق السعودي، ضمن عائلة الهاتشباك وبين موديلات 2026، وتأتي السيارة بتصميم عصري، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس 2018 المستعملة| صور

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

إكس بنج الصينية تقدم سيارتها الجديدة X9.. بهذا السعر

تعزز إكس بنج الصينية من تواجدها في مجال صناعة السيارات، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديدة المقدمة في الصين، صاحبة اللقب X9، والتي تنتمي إلى عائلة الميني فان الكهربائية.

قبل انطلاقها رسميًا.. BYD تكشف عن صور سيل 07 الكهربائية

كشفت بي واي دي الستار عن بعض الصور الخاصة بطراز سيل 07 الكهربائي تمهيداً لطرحه في الأسواق العالمية، كاشفة عن سيارة سيدان تعتمد على لغة تصميم انسيابية ضمن فئة المركبات الكهربائية المتوسطة.

السعر خرافي .. ومواصفات سيارة محمد رمضان الفيراري الجديدة| صور

أعاد النجم محمد رمضان إشعال مواقع التواصل الاجتماعي بعد كشفه عن أحدث مقتنياته، وهي سيارة رياضية فارهة من طراز Ferrari 296 GTB ، الخطوة جاءت عبر حسابه الرسمي على فيسبوك كنوع من مكافأة شخصية لنفسه بعد غيابه عن الموسم الدرامي الرمضاني هذا العام، وهو الغياب الذي اعتبره غير معتاد لجمهوره.



تختار صيني ولا ياباني.. 5 سيارات موديل 2026 بهذه الأسعار

يضم السوق المصري الكثير من الإصدارات المتنوعة، سواء من الناحية الفنية أو التقنية، أو من ناحية التصميم الهيكلي والتجهيزات، إلى جانب تنوع الأسعار وبلد المنشأ والتجميع، منها السيارات الصينية واليابانية.

أسعار ومواصفات تويوتا ياريس 2026 في السعودية

تعد السيارة تويوتا ياريس واحدة من أبرز السيارات الاقتصادية المقدمة في السوق السعودي، ضمن موديلات 2026 عن فئة السيدان، حيث تنطلق عبر باقة من التجهيزات بسعر يبدأ من 63,825 ريال.