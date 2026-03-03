حتى 5 مارس.. فرنسا تلغي رحلاتها إلى كل من تل أبيب وبيروت ودبي والرياض





أعلنت إير فرانس إلغاء الرحلات من وإلى كل من تل أبيب وبيروت ودبي والرياض حتى 5 مارس جراء الأوضاع الأمنية ​​الراهنة.

وفي وقت سابق ؛ كانت شركة كيه.إل.إم للطيران، الذراع الهولندية لمجموعة إير فرانس، ذكرت إنها ستتجنب التحليق في أجواء واسعة من الشرق الأوسط حتى إشعار آخر، بسبب تصاعد التوتر .

وأضاف متحدث باسم كيه.إل.إم: "في إجراء احترازي نظرًا للوضع الجيوسياسي، لن تحلق الشركة عبر المجال الجوي لإيران والعراق وإسرائيل، ولن تحلق فوق عدة دول في منطقة الخليج".

وأوضح المتحدث: "هذا يعني أن كيه.إل.إم لن تسير رحلات إلى دبي والرياض والدمام وتل أبيب حتى إشعار آخر".

بسبب طبيعة الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط، أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) في بيان، تعليق رحلاتها إلى دبي في الإمارات العربية المتحدة "مؤقتا".