حبس شاب بتهمة التحـ.ـرش بممرضة بعد استدراجها بحجة رعاية والدته بالجيزة

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التحرش بممرضة بعد استدراجها لمنزله بحجة رعاية والدته.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة التحرش بالممرضة المجني عليها، كما طلبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

واعترف المتهم فور القاء القبض عليه بارتكاب الجريمة، واستدراجه مقدمة البلاغ، وتحرشه بها، وهروبه عقب استغاثتها بالجيران عندما حاول التعدي عليها.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان من سكان العقار الذين أكدوا استغاثة شابة بهم وفرار المتهم.

كان تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا من ممرضة، اتهمت فيه شخصا بالتحرش بها، وذكرت أنه طلب منها تقديم خدمة طبية لوالدته بمسكنه، وفور وصولها تحرش بها، إلا أنها قاومته واستغاثت بالجيران.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.