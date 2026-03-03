سعة تخزين أكبر وأداء محسّن.. أبل تطلق آيفون 17e بسعر منافس

أطلقت شركة آبل أحدث هواتفها الذكية، آيفون 17e ، خليفة آيفون 16e . وقد تم الكشف عن الجهاز بالتزامن مع طرازات آيباد آير 2026 ، حيث يقدم ميزات متطورة، ومتانة محسّنة، وضعف سعة التخزين الأساسية بسعر مناسب.

مواصفات آيفون 17e



يتميز هاتف iPhone 17e بشاشة Super Retina XDR OLED مقاس 6.1 بوصة، توفر وضوحًا استثنائيًا بدقة 2532 × 1170 بكسل وكثافة بكسل تبلغ 460 بكسل لكل بوصة. يدعم الهاتف تقنيتي HDR وTrue Tone لعرض ألوان نابضة بالحياة، ويتميز بسطوع يصل إلى 1200 شمعة/م². الشاشة محمية بطبقة Ceramic Shield 2، التي توفر مقاومة للخدش أفضل بثلاث مرات من سابقتها، وتتضمن طبقة مضادة للانعكاس.

يعمل الجهاز بمعالج A19 بتقنية 3 نانومتر، والذي يضم وحدة معالجة مركزية سداسية النواة، ووحدة معالجة رسومية رباعية النواة، ومحرك عصبي بستة عشر نواة. يوفر هذا ضعف أداء هاتف iPhone 11، مما يتيح تعدد المهام بسلاسة، وتجربة ألعاب بمستوى أجهزة الألعاب المنزلية، وقدرات ذكاء اصطناعي محسّنة.

ميزات هاتف iPhone 17e

يتميز هاتف iPhone 17e بكاميرا Fusion بدقة 48 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.6، مع تثبيت بصري للصورة، وتقريب بصري 2x، ومحرك Photonic Engine لتحسين جودة الصور. يدعم الهاتف تصوير فيديو HDR بتقنية Dolby Vision بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وتصوير الحركة البطيئة بدقة 1080p بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية، فهي TrueDepth بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.9، مع ضبط تلقائي للصورة، وتصوير فيديو HDR بتقنية Dolby Vision بدقة تصل إلى 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

أما بالنسبة للطاقة، فيتميز هاتف iPhone 17e بالشحن السريع عبر منفذ USB-C، حيث يصل إلى 50% في 30 دقيقة، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي المطور بقوة 15 وات مع MagSafe و Qi2.

صُمم هاتف iPhone 17e من الألومنيوم المستخدم في صناعة الطائرات، وهو حاصل على تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار. كما يتضمن ميزة التعرف على الوجه (Face ID) للتحقق الآمن من الهوية، وزرًا للوظائف المختصرة القابلة للتخصيص. تشمل خيارات الاتصال شبكات الجيل الخامس (5G)، وشبكة Wi-Fi 7، وتقنية Bluetooth 5.3.

الأسعار والتوافر



يتوفر هاتف iPhone 17e بثلاثة ألوان وهي الأسود والأبيض والوردي الفاتح ويبدأ سعر الهاتف من 599 دولارًا أمريكيًا لنسخة 256 جيجابايت، بينما يبلغ سعر نسخة 512 جيجابايت 799 دولارًا أمريكيًا.

يبدأ الحجز المسبق في 4 مارس، مع توفر المنتج ابتداءً من 11 مارس في أكثر من 70 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة.