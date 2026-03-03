انفجار ضخم يهز أرجاء دولة الاحتلال

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع انفجار ضخم في وسط دولة الاحتلال.

فيما صرحت القناة 12 الإسرائيلية بأن الدفاعات الجوية تعمل على اعتراض عدد من الصواريخ القادمة من إيران.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق إنذار مبكر في تل أبيب الكبرى والقدس وعسقلان وأسدود بعد رصد إطلاق صواريخ، وكذلك شمال إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية.



في سياق آخر؛ أعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم نقل 289 شخصًا إلى المستشفيات نتيجة الهجمات الإيرانية.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن وزارة الصحة القول إنه من بين الذين تلقوا العلاج، 19 حالة متوسطة، و258 حالة جيدة وتلقى ثمانية أشخاص العلاج من الخوف، وخضع أربعة آخرون لفحوصات طبية أو يخضعون لها حاليًا.

وبلغ إجمالي عدد الذين تم إجلاؤهم إلى المستشفيات منذ بدء القتال يوم السبت الماضي 1050 شخصًا، لا يزال 120 شخصًا منهم يتلقون العلاج في المستشفيات أو في قسم الطوارئ، بينما تلقى الباقون العلاج وغادروا المستشفى.