قتلى بعدوان الاحتلال.. الخارجية الإيرانية تدين قصف أمريكا وإسرائيل للمدنيين

أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، بمقتل خمسة عناصر من الحرس الثوري الإيراني ، في هجمات أمريكية إسرائيلية في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

وذكر الجيش الايراني، أنه قتل 13 جنديا في هجوم إسرائيلي على قاعدة عسكرية بمحافظة كرمان جنوبي البلاد.



انفجارات مدوية تهز العاصمة الإيرانية

أفاد صحفيو وكالة فرانس برس، اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجارات مدوية هزت العاصمة الإيرانية طهران.

وقال الصحفيون، إن الانفجارات سُمعت في شمال طهران، لكن لم يتضح على الفور ما الذي استُهدف، كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في مدينة كرج، خارج طهران، وكذلك في مدينة أصفهان وسط البلاد.

وقالت وكالة مهر الإيرانية، بمقتل 5 وإصابة 25 في هجوم أمريكي إسرائيلي على مناطق سكنية بمدينة همدان في إيران.

واعتبرت الخارجية الإيرانية: استهداف أمريكا وإسرائيل المتعمد للبنية التحتية المدنية والطبية يهدف لشل الحياة.

كما ذكرت وكالة مهر، بسماع دوي انفجارات في مدينتي شيراز جنوبي البلاد وكنكاور في الغرب.

حاملة الطائرات أبراهام لينكولن

فيما قال الحرس الثوري الإيراني: البحرية التابعة لنا أطلقت 4 صواريخ كروز على حاملة الطائرات أبراهام لينكولن.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني: حاملة الطائرات أبراهام لينكولن كانت على بعد 250 إلى 300 كلم من ميناء تشابهار.



فرنسا والحكومة البريطانية

من جانب آخر، قالت وكالة أنباء قبرصية، إن فرنسا تخطط لإرسال أنظمة مضادة للصواريخ والطائرات المسيرة إلى حلفائها.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، إن باريس مستعدة للدفاع عن شركائها إذا طلبوا المساعدة.

فيما قال دارين جونز الوزير في الحكومة البريطانية: لن نخوض حربا في إيران، وعلاقتنا مع واشنطن مهمة ومقاتلاتنا شاركت في إسقاط صواريخ لحماية حلفائنا.

