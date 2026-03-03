قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال الإسرائيلي: حزب الله يدفع ثمنا باهظا على هجماته
إعلام عبري: صاروخ يحمل رأسا انشطاريا انفجر في بتيح تكفا بوسط إسرائيل
رئيس الوزراء يناقش مع جوهر نبيل محاور العمل المستقبلية لوزارة الشباب
إصابة 4 إسرائيلين في سقوط صاروخ إيراني على مبنى بالجليل الأعلى
انفجار ضخم يهز أرجاء دولة الاحتلال
منحة رمضان 2026.. 400 جنيه دعما إضافيا من التموين| السلع وأماكن الصرف
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس وتكشف عن أسباب تبكير استحقاقها
قرارات جديدة تيسّر إجراءات ذوي الإعاقة.. بشرى لحاملي كارت الخدمات المتكاملة| تفاصيل
إيران: ارتفاع ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 شهيدا
الوزراء يوضح انعكاسات تحركات أسعار النفط على اقتصادات الأسواق الناشئة
البقيع الثاني بالبهنسا.. أرض الصحابة والشهداء شمال المنيا وتاريخ يمتد من الفراعنة إلى الفتح الإسلامي
السفير المصري في لبنان يؤكد دعم القاهرة لبيروت في هذه المرحلة الدقيقة
أخبار العالم

قتلى بعدوان الاحتلال.. الخارجية الإيرانية تدين قصف أمريكا وإسرائيل للمدنيين

مقتل خمسة عناصر من الحرس الثوري الإيراني
محمد على

أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، بمقتل خمسة عناصر من الحرس الثوري الإيراني ، في هجمات أمريكية إسرائيلية في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

وذكر الجيش الايراني، أنه قتل 13 جنديا في هجوم إسرائيلي على قاعدة عسكرية بمحافظة كرمان جنوبي البلاد.
 

انفجارات مدوية تهز العاصمة الإيرانية

أفاد صحفيو وكالة فرانس برس، اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجارات مدوية هزت العاصمة الإيرانية طهران.

وقال الصحفيون، إن الانفجارات سُمعت في شمال طهران، لكن لم يتضح على الفور ما الذي استُهدف، كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في مدينة كرج، خارج طهران، وكذلك في مدينة أصفهان وسط البلاد.

وقالت وكالة مهر الإيرانية، بمقتل 5 وإصابة 25 في هجوم أمريكي إسرائيلي على مناطق سكنية بمدينة همدان في إيران.

واعتبرت الخارجية الإيرانية: استهداف أمريكا وإسرائيل المتعمد للبنية التحتية المدنية والطبية يهدف لشل الحياة.

كما ذكرت وكالة مهر، بسماع دوي انفجارات في مدينتي شيراز جنوبي البلاد وكنكاور في الغرب.

 حاملة الطائرات أبراهام لينكولن

فيما قال الحرس الثوري الإيراني: البحرية التابعة لنا أطلقت 4 صواريخ كروز على حاملة الطائرات أبراهام لينكولن.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني: حاملة الطائرات أبراهام لينكولن كانت على بعد 250 إلى 300 كلم من ميناء تشابهار.


 فرنسا والحكومة البريطانية

من جانب آخر، قالت وكالة أنباء قبرصية، إن فرنسا تخطط لإرسال أنظمة مضادة للصواريخ والطائرات المسيرة إلى حلفائها.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، إن باريس مستعدة للدفاع عن شركائها إذا طلبوا المساعدة.

فيما قال  دارين جونز الوزير في الحكومة البريطانية: لن نخوض حربا في إيران، وعلاقتنا مع واشنطن مهمة ومقاتلاتنا شاركت في إسقاط صواريخ لحماية حلفائنا.
 

خمسة عناصر همدان الخارجية الإيرانية

صورة موضوعية

استكمال توسعة محطة تحلية كوتوناي بحلايب لرفع طاقتها إلى 4500 متر مكعب يوميًا

تحرير 250 محضرًا تموينيًا خلال 24 ساعة في حملات مكثفة لضبط الأسواق والمخابز بأسيوط

أسيوط.. تحرير 250 محضرًا تموينيًا خلال 24 ساعة في حملات مكثفة لضبط الأسواق

جانب من الفعاليات

محافظ أسوان يشهد أمسية رمضانية بمركز شباب بدر

بالصور

8 فوائد لشرب الكركديه يوميا في رمضان.. ماذا يفعل بجسمك؟

ماذا يحدث ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟

علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

