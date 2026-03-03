الأرصاد تعلن بداية التحسن في الأحوال الجوية.. فيديو

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم تحسنًا في الأحوال الجوية مقارنة بالأيام الماضية، موضحًا أن القاهرة خلال اليومين الماضيين كانت تسجل بين 17 و18 درجة.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أن البلاد تسجل اليوم 20 و21 درجة، وأن هذا يُعد بداية تحسن في الأحوال الجوية، وأنه رغم هذه الارتفاعات فإن البلاد خلال فترة الليل تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة.

وأشار إلى أن فرص الأمطار اليوم تنخفض عن الأيام الماضية، وأنها قد تكون على السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري، بينما تكون خفيفة على القاهرة وجنوب الوجه البحري، وفي حال حدوثها لن تكون مؤثرة على النشاط اليومي.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 10

العاصمة الإدارية 20 09

6 أكتوبر 17 08

بنهــــا 19 09

دمنهور 20 10

وادي النطرون 20 09

كفر الشيخ 19 08

بلطيم 19 09

المنصورة 21 10

الزقازيق 20 10

شبين الكوم 20 09

طنطا 20 08

دمياط 19 12

بورسعيد 210 13

الإسماعيلية 22 09

السويس 21 10

العريش 20 11

رفح 19 09

رأس سدر 20 10

نخل 17 05

كاترين 11 02

الطور 20 12

طابا 18 10

شرم الشيخ 23 14

الغردقة 21 13

الإسكندرية 20 11

العلمين 19 10

مطروح 19 11

السلوم 18 10

سيوة 20 08

رأس غارب 21 12

سفاجا 22 13

مرسى علم 24 14

شلاتين 26 16

حلايب 22 18

أبو رماد 23 16

مرسى حميرة 22 18

أبــــــرق 24 14

جبل علبة 23 15

رأس حدربة 22 18

الفيوم 20 09

بني سويف 20 09

المنيا 21 08

أسيوط 21 07

سوهاج 22 09

قنا 24 10

الأقصر 25 09

أسوان 25 11

الوادي الجديد 22 08

أبوسمبل 24 12