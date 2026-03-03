قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني: قصفنا أهدافا للجيش الأمريكي في المنطقة ضمن الموجة الـ15
وزيرة التضامن تشيد بمسلسل اتنين غيرنا: الكلمة وعد وشرف
قطر للطاقة: سنوقف إنتاج بعض المنتجات الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية
قطر: هناك أكثر من 8 آلاف شخص عالقون في الترانزيت لدينا
إسرائيل تعطي جنودها الإذن باحتلال أراضٍ جديدة بلبنان
صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى اليابان ترتفع 7% خلال 2025
حفاظا على سلامة الموظفين .. قطر تعلن إيقاف إنتاج الغاز في بعض المواقع
بسبب محاولات قرصنة.. الأردن يحذر المواطنين من الرسائل المزيفة
بين الشائعات وثبات القرار.. هل يعود النحاس إلى النادي الأهلي؟ اعرف الحقيقة كاملة
الوزراء: قفزة نوعية بقطاع الصناعات الغذائية رغم التوترات العالمية والإقليمية
المركزي الروسي يقاضي الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الحكومية المجمدة
رئيس لبنان: حظر الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون قرار سيادي ونهائي
الأرصاد تعلن بداية التحسن في الأحوال الجوية.. فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم تحسنًا في الأحوال الجوية مقارنة بالأيام الماضية، موضحًا أن القاهرة خلال اليومين الماضيين كانت تسجل بين 17 و18 درجة.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أن البلاد تسجل اليوم 20 و21 درجة، وأن هذا يُعد بداية تحسن في الأحوال الجوية، وأنه رغم هذه الارتفاعات فإن البلاد خلال فترة الليل تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة.

وأشار إلى أن فرص الأمطار اليوم تنخفض عن الأيام الماضية، وأنها قد تكون على السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري، بينما تكون خفيفة على القاهرة وجنوب الوجه البحري، وفي حال حدوثها لن تكون مؤثرة على النشاط اليومي.

حالة الطقس

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 10

العاصمة الإدارية 20 09

6 أكتوبر 17 08

بنهــــا 19 09

دمنهور 20 10

وادي النطرون 20 09

كفر الشيخ 19 08

بلطيم 19 09

المنصورة 21 10

الزقازيق 20 10

شبين الكوم 20 09

طنطا 20 08

دمياط 19 12

بورسعيد 210 13

الإسماعيلية 22 09

السويس 21 10

العريش 20 11

رفح 19 09

رأس سدر 20 10

نخل 17 05

كاترين 11 02

الطور 20 12

طابا 18 10

شرم الشيخ 23 14

الغردقة 21 13

الإسكندرية 20 11

العلمين 19 10

مطروح 19 11

السلوم 18 10

سيوة 20 08

رأس غارب 21 12

سفاجا 22 13

مرسى علم 24 14

شلاتين 26 16

حلايب 22 18

أبو رماد 23 16

مرسى حميرة 22 18

أبــــــرق 24 14

جبل علبة 23 15

رأس حدربة 22 18

الفيوم 20 09

بني سويف 20 09

المنيا 21 08

أسيوط 21 07

سوهاج 22 09

قنا 24 10

الأقصر 25 09

أسوان 25 11

الوادي الجديد 22 08

أبوسمبل 24 12

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

تقديم الساعة

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟

عباس شومان: الأعداء لا يقاتلون مذهبًا بل يريدون تدمير الأمة بأسرها

عباس شومان: الأعداء لا يقاتلون مذهبًا بل يريدون تدمير الأمة بأسرها

صلاة التهجد

صلاة التهجد .. الأزهر العالمي للفتوى يوضح فضلها ووقتها وسنة النبي فيها

الصدقة

الأزهر للفتوى يوضح أنواع صدقة التطوع.. الجارية أعظم أجرًا وثوابها لا ينقطع

لتحسين مستوى الرؤية الليلية وتأمين الطرق.. الشرقية تواصل أعمال صيانة الإنارة

انارة
انارة
انارة

بتكلفة 20 مليون جنيه.. تطوير منطقة كوبري «أبو طبل» ضمن الخطة الاستثمارية بمنيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟.. خبراء التغذية يحسمون الجدل

هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟
هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟
هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟

خطة بديلة.. صائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي بالمطبخ فى رمضان

نصائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي في المطبخ فى رمضان
نصائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي في المطبخ فى رمضان
نصائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي في المطبخ فى رمضان

