الأرصاد تعلن بداية التحسن في الأحوال الجوية.. فيديو

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم تحسنًا في الأحوال الجوية مقارنة بالأيام الماضية، موضحًا أن القاهرة خلال اليومين الماضيين كانت تسجل بين 17 و18 درجة.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أن البلاد تسجل اليوم 20 و21 درجة، وأن هذا يُعد بداية تحسن في الأحوال الجوية، وأنه رغم هذه الارتفاعات فإن البلاد خلال فترة الليل تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة.
وأشار إلى أن فرص الأمطار اليوم تنخفض عن الأيام الماضية، وأنها قد تكون على السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري، بينما تكون خفيفة على القاهرة وجنوب الوجه البحري، وفي حال حدوثها لن تكون مؤثرة على النشاط اليومي.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 21 10
العاصمة الإدارية 20 09
6 أكتوبر 17 08
بنهــــا 19 09
دمنهور 20 10
وادي النطرون 20 09
كفر الشيخ 19 08
بلطيم 19 09
المنصورة 21 10
الزقازيق 20 10
شبين الكوم 20 09
طنطا 20 08
دمياط 19 12
بورسعيد 210 13
الإسماعيلية 22 09
السويس 21 10
العريش 20 11
رفح 19 09
رأس سدر 20 10
نخل 17 05
كاترين 11 02
الطور 20 12
طابا 18 10
شرم الشيخ 23 14
الغردقة 21 13
الإسكندرية 20 11
العلمين 19 10
مطروح 19 11
السلوم 18 10
سيوة 20 08
رأس غارب 21 12
سفاجا 22 13
مرسى علم 24 14
شلاتين 26 16
حلايب 22 18
أبو رماد 23 16
مرسى حميرة 22 18
أبــــــرق 24 14
جبل علبة 23 15
رأس حدربة 22 18
الفيوم 20 09
بني سويف 20 09
المنيا 21 08
أسيوط 21 07
سوهاج 22 09
قنا 24 10
الأقصر 25 09
أسوان 25 11
الوادي الجديد 22 08
أبوسمبل 24 12