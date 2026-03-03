مصر تستهدف 13 قطاعًا واعدًا لجذب الاستثمار الأجنبي حتى 2030.. تفاصيل

التقى المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تود ويكلوكس، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر، نديم حبيب، رئيس قسم الخدمات المصرفية المؤسسية بالبنك، لبحث سبل التعاون في الترويج للفرص الاستثمارية بمصر وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعميق دور القطاع الخاص المحلي والعالمي في الترويج للاستثمار.



واتفق الجانبان على أهمية تعريف قاعدة عملاء البنك بأخر تطورات بيئة الاستثمار في مصر، تشريعياً وإجرائياً، استغلالاً لقاعدة عملاء البنك الضخمة، التي تشمل 42 مليون عميل في 62 دولة ومنطقة حول العالم، وخاصةً بعد الخطوات التي اتخذها بنك HSBC مصر في خطته للتحول نحو التركيز على قطاعي التجارة العالمية وتمويل الشركات، ما يتماشى مع خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لزيادة الاستثمارات الموجهة للتصدير.

وبحث الجانبان وضع خطة للترويج المشترك للفرص الاستثمارية بمستهدفات وتوقيتات مُحددة، لضمان وصول صورة إيجابية عن الاقتصاد المصري لعملاء البنك في كافة أنحاء العالم.



وأكد المهندس محمد الجوسقي على أهمية استغلال قدرات وانتشار المؤسسات المصرفية العالمية للترويج لجهود الإصلاح الاقتصادي المصري، وتطوير رسائل إعلامية مناسبة لكل سوق تعمل فيه هذه المؤسسات.



550 مليار دولار انفاق على البنية التحتية خلال 10 سنوات

وأضاف المهندس محمد الجوسقي أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة ومرونة خلال السنوات الماضية رغم التحديات العالمية والإقليمية، اعتماداً على التنوع القطاعي، والإنفاق الضخم على البنية التحتية، والذي تجاوز 550 مليار دولار خلال 10 سنوات، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية التي سهلت وصول البضائع والخدمات المصرية إلى أسواق 70 دولة تضم 3.6 مليار مستهلك، وتستحوذ على 60% من الناتج الإجمالي العالمي.

من جانبه أشار تود ويكلوكس إلى أن الكثير من عملاء البنك من كبار المستثمرين العالميين راغبون في التعرف على التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري، خاصةً من دول الصين والهند وانجلترا والولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى أن الطفرة التي شهدتها البنية التحتية المصرية من طرق وموانئ ساهمت في تعظيم الدور المصري في حركة التجارة العالمية، ما يجعلها ركن أساسي في سلسلة القيمة المضافة القارية والإقليمية.

وأشارت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، إلى أن الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي، قامت بتحديد 13 قطاع اقتصادي مستهدف لجذب الاستثمار، وفق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، داعيةً البنك لتعريف عملائه بهذه القطاعات التي تتمتع بمزايا تنافسية وسياسات حكومية داعمة.

وأكدت منة مؤنس، مسئولة الترويج للاستثمارات الصينية بالهيئة، استهداف الحكومة المصرية جذب استثمارات صينية في قطاعي الطاقة المتجددة والسيارات، داعيةً بنك HSBC لتعريف عملائه من المستثمرين الصينيين بالتسهيلات المُقدمة للمستثمرين عموماً وللمستثمرين الصينيين خاصةً، ومنها إنشاء وحدة متخصصة للمستثمرين الصينيين تحت مظلة الهيئة، والسماح للشركات الصينية باستخدام عملة اليوان في التعاملات المالية والاستثمارية بمصر.