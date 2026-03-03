قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام عبري: صاروخ يحمل رأسا انشطاريا انفجر في بتيح تكفا بوسط إسرائيل
رئيس الوزراء يناقش مع جوهر نبيل محاور العمل المستقبلية لوزارة الشباب
إصابة 4 إسرائيلين في سقوط صاروخ إيراني على مبنى بالجليل الأعلى
انفجار ضخم يهز أرجاء دولة الاحتلال
منحة رمضان 2026.. 400 جنيه دعما إضافيا من التموين| السلع وأماكن الصرف
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس وتكشف عن أسباب تبكير استحقاقها
قرارات جديدة تيسّر إجراءات ذوي الإعاقة.. بشرى لحاملي كارت الخدمات المتكاملة| تفاصيل
إيران: ارتفاع ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 شهيدا
الوزراء يوضح انعكاسات تحركات أسعار النفط على اقتصادات الأسواق الناشئة
البقيع الثاني بالبهنسا.. أرض الصحابة والشهداء شمال المنيا وتاريخ يمتد من الفراعنة إلى الفتح الإسلامي
السفير المصري في لبنان يؤكد دعم القاهرة لبيروت في هذه المرحلة الدقيقة
في اليوم الرابع للتصعيد.. أبعاد ملامح استراتيجية دونالد ترامب ضد إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هيئة الاستثمار: 200 شركة فرنسية تعمل في مصر باستثمارات 8 مليار دولار

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
علياء فوزى

استقبل المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السفير إيريك شوفالييه سفير جمهورية فرنسا بالقاهرة، لبحث فرص تعزيز التعاون بين البلدين.

وأكد المهندس محمد الجوسقي على متانة العلاقات بين البلدين والتي تعززت باللقاء التاريخي الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بالقاهرة العام الماضي، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية مثلت دائماً حجر الزاوية بين البلدين، من خلال التواجد المباشر لحوالي 200 شركة فرنسية في السوق المصري بإجمالي استثمارات حوالي 8 مليارات دولار.

تطور مناخ الاستثمار في مصر

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة تطور مناخ الاستثمار في مصر والإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال، مع إبراز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية وبوابة للأسواق الإفريقية والشرق أوسطية.

وأكد المهندس محمد الجوسقي على أهمية التحول الرقمي، مشيرًا إلى زيادة عدد الخدمات المُقدمة على منصة التراخيص الإلكترونية من 389 إلى 440 خدمة، والعمل على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية لتغطية دورة حياة المستثمر بالكامل، بما يعزز الكفاءة ويخفض التكاليف ويجذب المزيد من الاستثمارات، لا سيما الفرنسية.

وأشار المهندس محمد الجوسقي إلى أن تمكين مجتمع الأعمال يمثل أولوية للحكومة، من خلال بيئة مستقرة وواضحة واستثمارات تجاوزت 550 مليار دولار في البنية التحتية خلال عشر سنوات.

وقال السفير/ إيريك شوفالييه إن اللقاء بقيادات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أكد على قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، والتي انعكست في تصدر فرنسا قائمة المستثمرين الأوروبيين في مصر خارج قطاع الطاقة.

وأشاد السفير الفرنسي بالتزام الحكومة المصرية بخطط تحسين بيئة الأعمال وتسهيل التجارة ورقمنة الخدمات ودعم الشركات، خاصةً الشركات الفرنسية، كما أكد على ضرورة استمرار التعاون بين الهيئة ووكالة بيزنس فرانس، المسؤولة عن تعزيز الاستثمارات والصادرات الفرنسية، لصالح البلدين.

وتقدمت سفارة فرنسا بدعوة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للمشاركة في منتدى الأعمال الفرنسي، الذي سيُقام هذا العام بباريس وليون، وسيشهد تواجد موسع للمؤسسات الحكومية والشركات الفرنسية، ما يمثل فرصة هائلة لجذب استثمارات فرنسية جديدة للسوق المصري.

هيئة الاستثمار مصر فرنسا الشركات الفرنسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

محمد صلاح

قرار مفاجئ من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

تقديم الساعة

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

رداد: تكثيف التفتيش على المناطق الصناعية وتعزيز التواصل بين طرفي الإنتاج

المطاعم السياحية

هل تختلف رسوم "الحماية المدنية" بين المطاعم السياحية والمحليات؟ | رد رسمي

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

منال عوض: إزالة 26,845 مخالفة ضمن الموجة الــ 28 لإزالة التعديات

بالصور

8 فوائد لشرب الكركديه يوميا في رمضان.. ماذا يفعل بجسمك؟

مشروب الكركديه
مشروب الكركديه
مشروب الكركديه

ماذا يحدث ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟

علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان

علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان
علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان
علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد