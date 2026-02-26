هيئة الاستثمار وشركة جارديان جلاس يبحثان خطط توسعها في مصر

اتساقًا مع رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وبتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال وتسريع الخدمات وتيسير الإجراءات بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، التقى المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد شركة جارديان جلاس المتخصصة في صناعة زجاج واجهات المباني، لبحث خطط توسع الشركة في مصر، بحضور جون ريس، مدير الشؤون الحكومية والعلاقات العامة لأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، وسعيد بن بله، مدير الشؤون الحكومية لمصر.

وتستهدف شركة جارديان جلاس العالمية التوسع في قدرات إنتاج الزجاج المطلي لشركة جارديان مصر، وتصنيع الزجاج منخفض الانبعاثات، والذي يخفض استهلاك الكهرباء داخل المباني بنسبة تصل إلى 40%، حيث تحقق منتجات الشركة عزلاً حرارياً فعالاً، مع المساهمة في الحفاظ على مستويات عالية من الإضاءة الطبيعية.

وتخطط الشركة لإطلاق تقنيتها الجديدة لأول مرة في السوق المصري والأفريقي، بحلول يونيو المُقبل، ما يعزز نطاق عملياتها لخدمة العملاء في مصر والتصدير إلى أفريقيا والشرق الأوسط وشرق أوروبا.

وقال جون ريس إن مصر تواصل تحقيق تقدم ملحوظ في تطوير البنية التحتية، إلى جانب تحسينات مستمرة في بيئة الاستثمار بشكل عام، وأضاف أن الشركة تستهدف تعظيم الاستفادة من الكفاءة العالية للقوى العاملة المصرية، والروابط التجارية للسوق المصري مع العديد من دول العالم، والتي تُسهل من وصول منتجات الشركة إلى الأسواق العالمية، خاصةً السوق الأفريقية سريعة النمو، وذلك بفضل الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر وانضمامها إلى منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).

وقال المهندس محمد الجوسقي إن شركة جارديان جلاس Guardian Glass ستكون من أكثر المستفيدين من خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لإنشاء مناطق لوجستية في 6 دول إفريقية، هي المغرب وكوت ديفوار وتنزانيا والكونغو وكينيا وجنوب أفريقيا، لتكون بمثابة منصات انطلاق للصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية، حيث تتوقع الوزارة أن تسجل الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية معدل نمو من خانتين خلال الأعوام المُقبلة.

تسهيل ربط الصناعة المصرية

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة جهود الدولة في تسهيل ربط الصناعة المصرية، ومنها صناعة الزجاج، بسلاسل القيمة المُضافة العالمية وأسواق التصدير، حيث تم خفض مدة الإفراج الجمركي إلى 5.8 يوم مقارنةً بحوالي 15.8 يوم، ما خفض تكلفة الشحن بحوالي 1.5 مليار دولار على الشركات والمؤسسات المصرية، هذا بالإضافة إلى إنفاق الدولة 550 مليار دولار على تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ وغيرها من البنية الداعمة لحركة الاستثمار.