ثقافة الغربية تناقش مخاطر الذكاء الاصطناعي وتواصل الاحتفال بشهر رمضان

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، عددا من الفعاليات والأنشطة بمحافظة الغربية، وذلك ضمن برنامج "دوري المكتبات"، وفي إطار احتفالات وزارة الثقافة، بحلول شهر رمضان المبارك.

توجيهات هيئة قصور الثقافة

في السياق، قالت د. راندا الديب، أستاذ أصول تربية الطفل بجامعة طنطا، خلال كلمتها بمحاضرة قصر ثقافة غزل المحلة، بأن الذكاء الاصطناعي له القدرة في المساهمة على تطوير العديد من جوانب الحياة، لافتة إلى أنه يملك بعضا من السلبيات التي تهدد منظومة الأخلاق في المجتمعات، كما واستعرضت أبرز تداعياته الخطيرة على صحة الطفل، ومن بينها إصابته بالتوتر، والعزلة، والتعرض لعمليات الابتزاز الالكتروني، وأوضحت أهمية دور الرقابة الأسرية للحد من هذه المخاطر.



كما واصلت العديد من المواقع الثقافية بالغربية برئاسة وائل شاهين، احتفالاتها بحلول شهر رمضان، وذلك بباقة منوعة من الأنشطة التثقيفية والفنية، التي أقيمت بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة محمد حمدي، ومن بينها: مكتبة دار الكتب بطنطا، وقصور ثقافة الطفل، وطنطا، والمحلة، وبيت ثقافة السنطة، والفريق الشاذلي، ومكتبات: إبيار، وسمنود، وكفر الدوار، ومكتبة قرية الأطفال، ضمت الحديث عن فضائل الشهر المبارك، وشهدت مشاركة الأطفال في مجموعة من ورش الحكي، والورش الفنية.