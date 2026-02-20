قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

الصلح خير ..نقابة محامين شرق طنطا تقدم اعتذارا للتصالح مع الفريق الطبي بمستشفي المبرة بالمحلة..صور

انتهاء أزمة محامي المحلة بالتصالح
انتهاء أزمة محامي المحلة بالتصالح
الغربية أحمد علي

أعلن مجلس نقابة محامين شرق طنطا بمحافظة الغربية في بيان رسمي انتهاء مفاوضات التصالح والتسامح الإيجابي مع مسئولي إدارة مستشفي المبرة والفريق الطبي التابع لها فضلا عن تقديم اعتذار رسمي لما بدر عن أحد الزملاء عقب عقد لقاء رسمي بحضور أعضاء مجلس النقابة والدكتور كريم بركات مدير فرع التأمين الصحي بالغربية والدكتور أحمد البنا مدير مستشفي المبرة وأخرين .


وجاء نص البيان :" في ضوء ما حدث اليوم من موقف عارض بين أحد الزملاء المحامين وبعض أفراد الطاقم الطبي والتمريضي داخل مستشفى المبرة بالمحلة الكبرى وإيمانا منا بأهمية الحفاظ على روح الاحترام المتبادل والتعاون بين كافة مؤسسات المجتمع فقد تم احتواء الموقف في حينه وإنهاء الأمر بالتصالح الودي بين جميع الأطراف."


وتابع البيان :"وإيمانا منا جموع السادة المحامين  الكامل بالدور الإنساني والمهني العظيم الذي يقوم به السادة الأطباء وهيئة التمريض وأفراد الأمن داخل المستشفى فإننا نتقدم بخالص الاعتذار والتقدير إلى جميع العاملين بمستشفى المبرة بالمحلة الكبرى أطباء وهيئة تمريض وإداريين وأفراد أمن  عن أي ملابسات أو توتر قد نتج عن هذا الموقف.

اعتذار رسمي 


كما نؤكد على عمق الاحترام المتبادل بين نقابة المحامين وكافة المؤسسات الطبية وحرصنا الدائم على تعزيز جسور التعاون لما فيه صالح الوطن والمواطن
وصدر هذا البيان بالنيابة عن نقيب محامين شرق طنطا وأعضاء مجلس النقابة وجموع الزملاء المحامين ..مع خالص التقدير والاحترام للجميع" .

تفاصيل الواقعة 


وكانت  مستشفي المبرة التابعة للتأمين الصحي بمحافظة الغربية شهدت واقعة اعتداء أسرة محامي علي طاقم التمريض الطبي بالسب والقذف والضرب حال دخوله أبواب قسم الطوارىء والاستقبال لعلاج طفلته الأمر الذي أسفر عن إصابة 3 أفراد من الأمن الإداري وطاقم التمريض الطبي.

اعتداء على طاقم التمريض الطبي 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع واقعة الاعتداء طاقم الفريق الطبي.
كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

تحرك أمني عاجل 


وافادت التحريات الأمنية التي اجراها الرائد عبد المنعم الوكيل رئيس مباحث قسم شرطة أول المحلة أن خلاف نشب بين أسرة المحامي وأعضاء من الفريق الطبي والأمن الإداري تسبب في وقوع مشادات كلامية وتراشق بالألفاظ بين الأطراف جميعا .

تدخل وفد نقابة المحامين 


كما تدخل وفد من نقابة المحامين سعيا في احتواء الأزمة مع ممثلي نقابة الأطباء وقيادات التأمين الصحي وإدارة مستشفي مبرة المحلة قبل التصعيد قانونيا وأمنيا .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تصالح أزمة محامي المحلة أمن الغربية طاقم الطبي بمستشفي المبرة

