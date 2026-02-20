أسيوط.. إزالة 7 حالات تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات بكافة أنحاء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على أراضي الدولة وصون الرقعة الزراعية، والتصدي الحاسم لكافة صور البناء المخالف، مع تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية نجحت في إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ومتغيرات مكانية، بنطاق 4 مراكز وحي على مستوى المحافظة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ28 للإزالات، والتي تستمر حتى 27 فبراير الجاري، في إطار تنسيق كامل بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، مع متابعة ميدانية مستمرة لضمان إزالة المخالفات من المهد ومنع تكرارها.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملات نفذت في مراكز منفلوط والقوصية والفتح والبداري، حيث تضمنت إزالة حالة تعدي على أراضٍ زراعية وإصلاح زراعي، والتعامل مع متغيرات مكانية بعدد من المراكز، إلى جانب إزالة 3 حالات تعدي على أراضي أملاك ري وأراضي زراعية، فضلاً عن إزالة حالة متغير مكاني بنطاق حي شرق مدينة أسيوط، ما أسفر عن استرداد قيراط و18 سهم من الأراضي الزراعية، و192 متر مربع من المباني المخالفة.

وأضاف المحافظ أن الموجة الـ28 تنفذ على ثلاث مراحل متتالية؛ حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 10 إلى 30 يناير الماضي، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 7 إلى 7 مارس المقبل، لضمان تغطية شاملة لكافة المناطق المستهدفة وتحقيق الانضباط الكامل.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات على مدار 24 ساعة عبر الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن جميع البلاغات يتم فحصها فورًا والتعامل معها وفقًا لأحكام القانون، مع التشديد على التصدي الحاسم لأي محاولات تعدي جديدة أو عودة لمخالفات سبق إزالتها حفاظًا على حقوق الدولة ومقدرات الأجيال القادمة.