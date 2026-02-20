التضامن: انطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة "مودة" لتدريب المتعافين من الإدمان وأسرهم

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن انطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة "مودة" لتدريب المتعافين من الإدمان وأسرهم، والتي تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز استدامة التعافي ودعم الأسر المصرية في مواجهة التحديات المرتبطة بالإدمان.

وتستهدف المبادرة المتعافين وأسرهم من خلال برنامج تدريبي متكامل يُنفذ بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ويجمع بين الجوانب النفسية والاجتماعية والصحية والدينية لضمان بناء أسرة متماسكة قادرة على استعادة التوازن والسكينة.

وتولي المبادرة اهتماماً خاصاً بالدعم النفسي للزوجة التي كانت شريكاً أساسياً في رحلة التعافي، باعتبارها الدعامة الأولى لحماية كيان الأسرة وضمان استمرارية النجاح.

وأوضحت الأستاذة رندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل، ومديرة برنامج «مودة»، أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى توفير مساحة لإعادة الاستقرار الأسري للمتعافين المتزوجين من خلال تدريبهم على آليات التعامل مع المشكلات وأساليب التواصل الفعال، حيث يركز البرنامج على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للزوجات لتجاوز آثار المرحلة الماضية وتمكينهن من أدوات التعامل الإيجابي التي تمنع الانتكاس وتدعم عملية إعادة الدمج المجتمعي الشاملة.

وتأتي هذه الخطوات ضمن برامج تهدف لمساعدة المتعافين على الانخراط في المجتمع بطريقة طبيعية وتحويل طاقاتهم نحو الإنتاج والعمل بما يعود بالنفع عليهم وعلى أسرهم.

وقد نجحت التدريبات المتخصصة للمتعافين حتى الآن في الوصول إلى 3413 متعافياً وزوجاتهم على مستوى 14 محافظة شملت القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والدقهلية وبورسعيد ودمياط ومرسى مطروح والفيوم والمنيا وسوهاج وأسوان، بإجمالي 143 تدريباً تم تنفيذها داخل المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة الإدمان.

وتؤكد الوزارة أن استقرار الأسرة المصرية يقع على رأس أولويات الدولة، حيث تعمل كافة المؤسسات على تقديم الدعم الذي يضمن الحفاظ على ترابط المجتمع وبناء جيل متماسك قادر على المشاركة في بناء المستقبل الجديد، مع استمرار هذه التدريبات كجزء أصيل من الخدمات العلاجية والتأهيلية لضمان دمج المتعافين وزوجاتهم بشكل كامل ومستدام في النسيج الاجتماعي.

ويأتي إطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة تدريب المتعافين ضمن مسار تطور البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، الذي انطلق عام 2019 بتكليف من فخامة رئيس الجمهورية بمبادرات نوعية تستهدف فئات متعددة من المجتمع.

وقد أُطلقت مبادرة المتعافين في عام 2020 كمبادرة رابعة ضمن 17 مبادرة متخصصة نفذها البرنامج على مدار عمله، استجابةً لاحتياجات ملموسة رصدها العمل الميداني والتقارير المجتمعية.

واستطاع البرنامج أن يصل بتدريباته المباشرة إلى 2.1 مليون شاب وفتاة، إضافةً إلى 5.5 مليون مستفيد من منصته الرقمية، فضلاً عن خدمة "اسأل مودة" للاستشارات الرقمية التي أُطلقت في فبراير 2024 ووصل عدد مستخدميها إلى 54,693 مستفيدا.

وفي ديسمبر 2025، تم اعتماد البرنامج من قبل مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب كتجربة وطنية رائدة لدعم وتمكين الأسرة، ليؤكد مكانته كنموذج وطني متكامل يواكب احتياجات المجتمع ويعزز استقرار الأسرة المصرية كركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر تماسكاً.