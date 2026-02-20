موقف الأهلي في أزمتي تجديد العقود وريبيرو

تسعي إدارة الكرة بالأهلي الي حل أزمتين في الساعات القليلة المقبلة لتوفير الإستقرار للفريق الأول لكرة القدم بمشوار دوري ابطال أفريقيا والدوري.

يعقد وليد صلاح الدين، مدير الكرة جلسة مع حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا خلال ساعات لحسم ملف تجديد عقديهما اللذين ينتهيان نهاية الموسم، وطلب محمود الخطيب، رئيس النادى من وليد صلاح الدين سرعة إنجاز ملف تجديد العقود، خاصة للثنائى بعد أن أغلق المالى أليو ديانج الملف بشكل كامل واستقر على الرحيل المجانى عن القلعة الحمراء الى الدورى الاسبانى بعد اتفاقه مع فالنسيا.

وفى اتجاه آخر، أكدت إدارة الكرة أن الاسبانى خوسيه ريبيرو المدير الفنى السابق رفض الحصول على الشرط الجزائى المنصوص عليه فى تعاقده والمقدر بثلاثة شهور بعد فسخ تعاقده فى نهاية أغسطس 2025 بسبب تراجع النتائج، وقالت الإدارة ان المدرب طلب تعويضا بسبب ما وصفه بتعرضه للأذى وعدم قدرته على العمل بأى فريق حتى يناير الماضى.

وأضافت الإدارة أنهم قالوا لمحامى ريبيرو قبل أن يتوجه لتقديم شكوى ضد الأهلى - وهو ما حدث فعليا -، إن العقد واضح وهو أساس التعامل، وينص على دفع شرط جزائى ثلاثة أشهر فى حال فسخ التعاقد وهو ما يصل إلى 285 ألف دولار.