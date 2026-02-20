قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

موقف الأهلي في أزمتي تجديد العقود وريبيرو

خوسيه ريبيرو
خوسيه ريبيرو
عبدالحكيم أبو علم

تسعي إدارة الكرة بالأهلي الي حل أزمتين في الساعات القليلة المقبلة لتوفير الإستقرار للفريق الأول لكرة القدم بمشوار دوري ابطال أفريقيا والدوري.
يعقد وليد صلاح الدين، مدير الكرة جلسة مع حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا خلال ساعات لحسم ملف تجديد عقديهما اللذين ينتهيان نهاية الموسم، وطلب محمود الخطيب، رئيس النادى من وليد صلاح الدين سرعة إنجاز ملف تجديد العقود، خاصة للثنائى بعد أن أغلق المالى أليو ديانج الملف بشكل كامل واستقر على الرحيل المجانى عن القلعة الحمراء الى الدورى الاسبانى بعد اتفاقه مع فالنسيا.
وفى اتجاه آخر، أكدت إدارة الكرة أن الاسبانى خوسيه ريبيرو المدير الفنى السابق رفض الحصول على الشرط الجزائى المنصوص عليه فى تعاقده والمقدر بثلاثة شهور بعد فسخ تعاقده فى نهاية أغسطس 2025 بسبب تراجع النتائج، وقالت الإدارة ان المدرب طلب تعويضا بسبب ما وصفه بتعرضه للأذى وعدم قدرته على العمل بأى فريق حتى يناير الماضى.
وأضافت الإدارة أنهم قالوا لمحامى ريبيرو قبل أن يتوجه لتقديم شكوى ضد الأهلى - وهو ما حدث فعليا -، إن العقد واضح وهو أساس التعامل، وينص على دفع شرط جزائى ثلاثة أشهر فى حال فسخ التعاقد وهو ما يصل إلى 285 ألف دولار.

النادي الأهلي كرة قدم خوسيه ريبيرو بطولة الدوري دوري ابطال أفريقيا

