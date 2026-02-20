دينا أبو الخير: السيدة خديجة بنت خويلد نموذج للجمال والعفة ونجاح الأعمال.. فيديو

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير أن ستنا خديجة بنت خويلد، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تعد نموذجًا فريدًا في الجمال والعفة ونجاح الأعمال، مشيرة إلى مكانتها الاجتماعية والتجارية المرموقة قبل زواجها من النبي.

وقالت دينا أبو الخير خلال حديثها في برنامج "وللنساء نصيب" على قناة صدى البلد، إن السيدة خديجة كانت ملقبة بالطاهرة لما تميزت به من أخلاق رفيعة، وعقل راجح، ونزاهة، وسمعة طيبة في مجتمع قريش، مما أكسبها احترام الجميع وتقديرهم، رغم كونها امرأة تعمل في التجارة وتدير أعمالًا كبيرة برفقة رجال من سادات قريش.

وأوضحت دكتورة دينا أن خديجة كانت متزوجة مرتين قبل النبي، وأنجبَت من زيجاتها السابقة أبناءً كانوا من الصحابة فيما بعد، مشيرة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحظى بإعجابها لما عُرف عنه من أمانة وصدق في معاملاته، خاصة خلال عمله في التجارة الخاصة بالسيدة خديجة.

وتابعت: السيدة خديجة قبلت النبي زوجًا لها بناءً على هذه الصفات النبيلة، معتبرةً أن ما تعلمه النساء اليوم من خديجة هو أهمية تقدير الذات والتمسك بالأخلاق الطيبة والنجاح في الحياة العملية دون التفريط في المبادئ والقيم.

وشددت أبو الخير على أن السيدة خديجة بنت خويلد علمت النساء التوازن بين دورهن الاجتماعي والمهني وبين قيم العفة والطهارة، مؤكدة أن اختيار الزوج المناسب كان قائمًا على الأخلاق والقدرة على الوفاء والمسؤولية، وليس على المال أو الشهرة فقط، مشيرة إلى أن قصة خديجة مع النبي تمثل درسًا في التقدير الصحيح للقيم الإنسانية قبل النظر إلى العوامل الخارجية.



