رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

نظمت القوات الجوية ندوة تثقيفية دينية بعنوان "رمضان شهر البطولات" بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والفريق عمرو عبد الرحمن صقر قائد القوات الجوية وعدد من قادة وضباط القوات الجوية وأسرهم.

تضمنت الندوة محاضرة لوزير الأوقاف تناولت سماحة الدين الإسلامى ووسطيته التى تدعوا دائماً إلى الفهم الصحيح لمقاصد الشريعة فى البناء والتعمير ومواجهة الفكر المتطرف، كما أكد على العلاقة الوثيقة بين العقيدة الإيمانية الراسخة والكفاءة القتالية العالية فى الدفاع عن أمن مصر وإستقرارها ضد كافة التهديدات والتحديات ، فالحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان والذود عن مقدراته من أسمى العبادات.

كما هنأ وزير الأوقاف الحضور بحلول شهر رمضان المعظم ، مشيدا بالدور الذى يقوم به نسور مصر فى حماية الحدود الاستراتيجية للدولة.

واختتمت المحاضرة بالإجابة على الأسئلة والإستفسارات لعدد من الحضور.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على مد جسور التواصل الثقافى والمعرفى مع كافة الوزارات المعنية بالدولة.