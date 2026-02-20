قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رؤساء الوحدات المحلية يفتتحون 4 مساجد ببني سويف والواسطى واهناسيا
هشام حنفي يطرح استطلاع رأي حول بطل الدوري المصري هذا الموسم
لا تنخدعوا في الطقس.. عودة الأجواء الباردة والأمطار خلال الأيام القادمة
عقب تجديده بالجهود الذاتية..محافظ قنا يفتتح المسجد العتيق بنجع حمادي
حكم وضع زبدة الكاكاو المرطبة للشفاه المتشققة خلال الصيام
كيفية تعديل جهة صرف المعاش قبل شهر مارس 2026
حول آيفونك إلى مساعد خارق مع شات جي بي تي.. 10 مزايا مذهلة ستفاجئك
محافظ المنوفية يحيل المتغيبين بدون إذن بمستشفى تلا العام للتحقيق
عمر مرموش.. مستقبل غامض مع مانشستر سيتي هل يرحل نهاية الموسم؟
بدون بصمة.. أرقام صادمة لـ كامويش في مباراة الأهلي والجونة
مسلسل الست موناليزا حكاية امرأة استثنائية.. مواعيد العرض والإعادة
كريستيانو رونالدو يصوم رمضان مع النصر السعودي.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

كريستيانو رونالدو يصوم رمضان مع النصر السعودي.. تفاصيل

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

كشف شايع شراحيلي، لاعب نادي النصر السعودي السابق، عن خوض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تجربة الصيام مع لاعبي الفريق.

وقال شراحيلي في تصريحات عبر قناة ثمانية:" أن رونالدو شارك اللاعبين الصيام لمدة يومين فقط، بهدف التعرف على أجواء الشهر الكريم والتقارب مع زملائه المسلمين.

واختتم أن النجم البرتغالي يحرص دائمًا على خوض تجارب ثقافية ودينية جديدة داخل المملكة العربية السعودية.

ويستعد نادي النصر لمواجهة الحزم غدا السبت، ضمن مباريات الجولة 23 للدوري السعودي 2025-26.

وانضم كريستيانو رونالدو إلى فريق النصر السعودي في موسم 2022 - 2023، بعد رحيله عن مانشستر يونايتد عقب خلافه مع الجهاز الفني للفريق وقتها بقيادة الهولندي تين هاج.

وكانت تجربة رونالدو في السعودية هي الأولى من نوعها، حيث استمر اللاعب في دوري روشن حتى تلك اللحظة، متأثرًا بالعديد من الثقافة العربية.

