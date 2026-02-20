كريستيانو رونالدو يصوم رمضان مع النصر السعودي.. تفاصيل

كشف شايع شراحيلي، لاعب نادي النصر السعودي السابق، عن خوض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تجربة الصيام مع لاعبي الفريق.

وقال شراحيلي في تصريحات عبر قناة ثمانية:" أن رونالدو شارك اللاعبين الصيام لمدة يومين فقط، بهدف التعرف على أجواء الشهر الكريم والتقارب مع زملائه المسلمين.

واختتم أن النجم البرتغالي يحرص دائمًا على خوض تجارب ثقافية ودينية جديدة داخل المملكة العربية السعودية.

ويستعد نادي النصر لمواجهة الحزم غدا السبت، ضمن مباريات الجولة 23 للدوري السعودي 2025-26.

وانضم كريستيانو رونالدو إلى فريق النصر السعودي في موسم 2022 - 2023، بعد رحيله عن مانشستر يونايتد عقب خلافه مع الجهاز الفني للفريق وقتها بقيادة الهولندي تين هاج.

وكانت تجربة رونالدو في السعودية هي الأولى من نوعها، حيث استمر اللاعب في دوري روشن حتى تلك اللحظة، متأثرًا بالعديد من الثقافة العربية.