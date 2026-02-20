قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رؤساء الوحدات المحلية يفتتحون 4 مساجد ببني سويف والواسطى واهناسيا
هشام حنفي يطرح استطلاع رأي حول بطل الدوري المصري هذا الموسم
لا تنخدعوا في الطقس.. عودة الأجواء الباردة والأمطار خلال الأيام القادمة
عقب تجديده بالجهود الذاتية..محافظ قنا يفتتح المسجد العتيق بنجع حمادي
حكم وضع زبدة الكاكاو المرطبة للشفاه المتشققة خلال الصيام
كيفية تعديل جهة صرف المعاش قبل شهر مارس 2026
حول آيفونك إلى مساعد خارق مع شات جي بي تي.. 10 مزايا مذهلة ستفاجئك
محافظ المنوفية يحيل المتغيبين بدون إذن بمستشفى تلا العام للتحقيق
عمر مرموش.. مستقبل غامض مع مانشستر سيتي هل يرحل نهاية الموسم؟
بدون بصمة.. أرقام صادمة لـ كامويش في مباراة الأهلي والجونة
مسلسل الست موناليزا حكاية امرأة استثنائية.. مواعيد العرض والإعادة
كريستيانو رونالدو يصوم رمضان مع النصر السعودي.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ساكا بعد تجديد عقده مع آرسنال: سنفوز بالألقاب ونكتب التاريخ

بوكايو ساكا
بوكايو ساكا
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

علق  بوكايو ساكا، لاعب فريق آرسنال، على تجديد عقده مع الجانرز بعدما أعلن النادي عن استمرار اللاعب في عقد جديد حتى عام 2030.

وقال ساكا في تصريحات عبر الموقع الرسمي لآرسنال بعد توقيع عقده: "الرحلة التي خضتها من بدايتي إلى ما أنا عليه الآن، والرحلة التي خاضها الفريق أيضًا رحلة مميزة للغاية، أعتقد أن السنوات القليلة القادمة ستكون سنوات تحقيقنا للأهداف، وسنتمكن من الفوز بالألقاب وكتابة التاريخ لهذا النادي، لقد عدنا إلى مكاننا الطبيعي، نناضل من أجل كل شيء".

وأضاف: "في المرات القليلة الأولى، كان الأمر أشبه بصدمة عامة عندما تحصل على شارة القيادة، إنه أشبه بمنحك هذه المسؤولية، وكان ذلك شرفًا عظيمًا للغاية بالنسبة لي".

وتحدث اللاعب الإنجليزي عن أولى مشاركاته مع الفريق بشارة القيادة، قائلا: "أتذكر المرة الأولى بوضوح، كانت في ستامفورد بريدج، لم أكن أقدم أداءً جيدًا، لكنني قلت لنفسي يا إلهي، لدي شارة القيادة، يجب أن أفعل شيئًا ما، أعتقد أنني انتهيت بتمريرة حاسمة، هذا ما قصدته بشعور اندفاع الأدرينالين، إنه شعور رائع".

وأردف: “حتى يومنا هذا، كلما أتيحت لي فرصة ارتداء الشارة، أشعر بشرف عظيم، أحاول فقط أن أؤدي هذا الدور وأن أفعل ما هو مطلوب مني".

واختتم قائلا: "في قرارة نفسي، كل ما أتمناه هو رد الجميل لهذه الجماهير الرائعة، لذا آمل عندما أدخل أرض الملعب أن يروا أنني أبذل قصارى جهدي، وأنني أريد أن أفعل كل ما بوسعي لإعادة المجد لهذا النادي".

ويُعد ساكا أحد الركائز الأساسية في تشكيل أرسنال خلال المواسم الأخيرة، حيث قدم مستويات مميزة جعلته من أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، ما دفع النادي للتحرك مبكرًا. 

أرسنال بوكايو ساكا الدوري الانجليزي

معتمد جمال

قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن معتمد جمال

الاهلي

لاعب حكاية.. أمير هشام يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

جريمة قتل - أرشيفي

مقـ.تل عالم الفيزياء الأمريكي كارل جريلمير

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بكام؟

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

الزبادي

تحذير من تناول الزبادي يوميا على سحور رمضان.. يهدد صحتك

أحمد عصام فرحات

نحن نؤمن بالله.. فالله يؤمن بمن؟.. الشيخ أحمد عصام فرحات يجيب| فيديو

أم على

المكونات في كل بيت.. تعالى شوف طريقة عمل أم على

دينا أبو الخير

اصطحاب الأطفال للمسجد في التراويح.. دينا أبو الخير هتقولك الحكم

حملات لإزالة الإشغالات وتيسير حركة المرور لراحة المواطنين بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مياه الشرقية تنفذ حملات توعوية وزيارات ميدانية استهدفت 250 مدرسة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

ضمن مبادرة بطاقتك حقوقك.. قومي المرأة بالشرقية يستخرج 1280 بطاقة رقم قومي بالمجان

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

