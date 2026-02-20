ساكا بعد تجديد عقده مع آرسنال: سنفوز بالألقاب ونكتب التاريخ

علق بوكايو ساكا، لاعب فريق آرسنال، على تجديد عقده مع الجانرز بعدما أعلن النادي عن استمرار اللاعب في عقد جديد حتى عام 2030.

وقال ساكا في تصريحات عبر الموقع الرسمي لآرسنال بعد توقيع عقده: "الرحلة التي خضتها من بدايتي إلى ما أنا عليه الآن، والرحلة التي خاضها الفريق أيضًا رحلة مميزة للغاية، أعتقد أن السنوات القليلة القادمة ستكون سنوات تحقيقنا للأهداف، وسنتمكن من الفوز بالألقاب وكتابة التاريخ لهذا النادي، لقد عدنا إلى مكاننا الطبيعي، نناضل من أجل كل شيء".

وأضاف: "في المرات القليلة الأولى، كان الأمر أشبه بصدمة عامة عندما تحصل على شارة القيادة، إنه أشبه بمنحك هذه المسؤولية، وكان ذلك شرفًا عظيمًا للغاية بالنسبة لي".

وتحدث اللاعب الإنجليزي عن أولى مشاركاته مع الفريق بشارة القيادة، قائلا: "أتذكر المرة الأولى بوضوح، كانت في ستامفورد بريدج، لم أكن أقدم أداءً جيدًا، لكنني قلت لنفسي يا إلهي، لدي شارة القيادة، يجب أن أفعل شيئًا ما، أعتقد أنني انتهيت بتمريرة حاسمة، هذا ما قصدته بشعور اندفاع الأدرينالين، إنه شعور رائع".

وأردف: “حتى يومنا هذا، كلما أتيحت لي فرصة ارتداء الشارة، أشعر بشرف عظيم، أحاول فقط أن أؤدي هذا الدور وأن أفعل ما هو مطلوب مني".

واختتم قائلا: "في قرارة نفسي، كل ما أتمناه هو رد الجميل لهذه الجماهير الرائعة، لذا آمل عندما أدخل أرض الملعب أن يروا أنني أبذل قصارى جهدي، وأنني أريد أن أفعل كل ما بوسعي لإعادة المجد لهذا النادي".

ويُعد ساكا أحد الركائز الأساسية في تشكيل أرسنال خلال المواسم الأخيرة، حيث قدم مستويات مميزة جعلته من أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، ما دفع النادي للتحرك مبكرًا.