رباعية تكتب المجد.. جوردون ينضم لـ قائمة أساطير دوري أبطال أوروبا

دخل جناح نيوكاسل يونايتد أنتوني جوردون تاريخ دوري أبطال أوروبا من أوسع أبوابه بعدما دون اسمه ضمن قائمة اللاعبين الذين سجلوا أربعة أهداف في مباراة واحدة وذلك خلال مواجهة كاراباخ في ذهاب التصفيات المؤهلة لموسم 2025/2026.

وبات جوردون، اللاعب رقم 18، الذي يحقق هذا الإنجاز في النسخة الحديثة من البطولة، لينضم إلى نخبة من أساطير اللعبة من بينهم كريستيانو رونالدو وكيليان مبابي وروبرت ليفاندوفسكي في إنجاز يعكس قيمته الهجومية المتصاعدة على الساحة الأوروبية.

نادي الخماسية.. إنجاز نادر في دوري الأبطال

يبقى تسجيل خمسة أهداف في مباراة واحدة انجازا استثنائيا لم يتحقق سوى ثلاث مرات فقط في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا بنظامه الحديث:

إيرلينج هالاند – بقميص مانشستر سيتي أمام لايبزيج (7-0) في 14 مارس 2023

لويس أدريانو – مع شاختار دونيتسك أمام باتي بوريسوف (7-0) في 21 أكتوبر 2014

ليونيل ميسي – بقميص برشلونة أمام باير ليفركوزن (7-1) في 7 مارس 2012

وكان هالاند قد عادل رقمي ميسي وأدريانو في مارس 2023، ليصبح ثالث المنضمين إلى هذا النادي الحصري في ليلة تاريخية على الملاعب الأوروبية.

قائمة الرباعيات التاريخية

شهدت قائمة تسجيل أربعة أهداف في مباراة واحدة حضور أسماء لامعة عبر سنوات البطولة، أبرزها:

هاري كين (بايرن ميونخ)

سيباستيان هالر (أياكس)

أوليفييه جيرو (تشيلسي)

يوسيب إيليتشيتش (أتالانتا)

سيرجي جنابري (بايرن ميونخ)

زلاتان إبراهيموفيتش (باريس سان جيرمان)

ماريو جوميز (بايرن ميونخ)

أندريه شيفتشينكو (ميلان)

رود فان نيستلروي (مانشستر يونايتد)

سيموني إنزاجي (لاتسيو)

ماركو فان باستن (ميلان)

ويؤكد انضمام جوردون إلى هذه القائمة المميزة أن البطولة الأوروبية لا تزال مسرحا للأرقام القياسية والليالي التاريخية حيث لا يكتب المجد إلا بأهداف استثنائية.