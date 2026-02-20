قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بشكل مفاجئ.. نيمار يلمّح لاعتزال كرة القدم

نيمار
نيمار
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

كشف البرازيلي  نيمار دا سيلفا، عن احتمال اعتزاله كرة القدم مع نهاية عقده الحالي مع سانتوس في ديسمبر 2026.

وقال نيمار فى تصريحات صحفية: «مستقبلى؟ لا أعرف ما سيحدث من الآن فصاعدًا، ولا أعرف ماذا سيحدث العام المقبل ولكن قد يأتى شهر ديسمبر (2026) وأرغب فى الاعتزال. لا أعرف، سينبع ذلك من قلبي"

وتابع "هذا العام مهم للغاية بالنسبة لـ سانتوس، وكذلك بالنسبة للمنتخب البرازيلي، لأنه عام كأس العالم، وبالنسبة لى أيضًا، لذا فهو تحدٍ كبير للغاية"

نيمار وكأس العالم

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن موقف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، بشأن استدعاء نيمار، نجم سانتوس، للمشاركة في كأس العالم 2026 الصيف المقبل.

ووفقًا لموقع "يول" البرازيلي، فقد وضع أنشيلوتي شرطًا أساسيًا لمشاركة نيمار مع السيليساو، وهو أن يكون اللاعب في أفضل حالاته البدنية وقادرًا على اللعب بإيقاع مرتفع طوال المباراة.

وأشار التقرير إلى أن المدرب الإيطالي يعتمد بشكل كبير على الجاهزية البدنية والالتزام التكتيكي، دون الانصياع للعاطفة أو السمعة، حتى لو تعلق الأمر بأحد أبرز نجوم الكرة البرازيلية في التاريخ.

وأوضح: “أنشيلوتي يرفض الاعتماد على نيمار إذا لم يكن قادرًا على الضغط الدفاعي، العودة السريعة، والانضباط التكتيكي الكامل طوال التسعين دقيقة”، مشددًا على أن فلسفة اللعب الجماعي والالتزام المستمر هما الأولوية القصوى.

ويبدو أن نيمار مطالب بإثبات جديته واستمراريته مع الكرة، إذا أراد أن يكون جزءًا من مشروع البرازيل في مونديال 2026، خصوصًا بعد بعض الانتقادات السابقة حول التزامه داخل الملعب وخارجه.

نيمار دا سيلفا سانتوس نيمار وكأس العالم

