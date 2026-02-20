عمر مرموش.. مستقبل غامض مع مانشستر سيتي هل يرحل نهاية الموسم؟

لا يزال اسم عمر مرموش نجم منتخب مصر يتصدر المشهد الرياضي، وسط تكهنات مستمرة حول مستقبله مع مانشستر سيتي بعد اهتمام عدة أندية أوروبية بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

أندية تسعى لضم مرموش.. وإعارة فقط

ذكرت شبكة «GIVEMESPORT» البريطانية أن أندية توتنهام هوتسبير وأستون فيلا وجالاتا سرايزتحركت بقوة لضم اللاعب المصري، إلا أن فرص رحيله بدأت تقل تدريجيًا مع مرور الوقت.

ويعود ذلك لتألقه اللافت مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب إضافة إلى أن مرموش كان يفضل الرحيل على سبيل الإعارة فقط نظرًا لرغبته في مستقبل طويل الأمد في ملعب «الاتحاد».

بيب جوارديولا يثق بلاعبه

مع نهاية الموسم تتزايد التكهنات حول إمكانية رحيل مرموش لكن رغبة بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في الإبقاء عليه تتعزز خاصة بعد حصول اللاعب على فرص أكبر للمشاركة مؤخرًا، سواء في الدوري أو كأس الاتحاد الإنجليزي وتدويره مع إيرلينج هالاند الذي تعرض لإصابة خفيفة، ما أعطى مرموش الفرصة للعب كأساسي في مركز المهاجم كما حدث أمام سالفورد سيتي.

أرقام مرموش مع مانشستر سيتي

شارك في 48 مباراة بمختلف المسابقات حتى الآن، سجل خلالها 12 هدفًا، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

هذا الموسم لعب 23 مباراة سجل 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

وانضم مرموش إلى مانشستر سيتي في شتاء 2025 قادما من آينتراخت فرانكفورت مقابل 75 مليون يورو، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2029.

مستقبل مشرق في ملعب «الاتحاد»

يبقى عمر مرموش أحد أبرز الأسماء الشابة في الفريق وسط رغبة واضحة من الإدارة الفنية لمانشستر سيتي في الحفاظ على خدماته ليواصل اللاعب كتابة تاريخه في الدوري الإنجليزي الممتاز والبطولات الأوروبية مع ناديه الحالي.