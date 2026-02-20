قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ جنوب سيناء يتفقد الرويسات بشرم الشيخ.. توجيهات عاجلة لتطوير المنطقة والقضاء على العشوائيات

ايمن محمد

أجرى اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، جولةً ميدانية بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ، لمتابعة أعمال التطوير الجارية ورفع الإشغالات العشوائية، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق غير المخططة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنيين.

واستمع المحافظ إلى عرض تفصيلي حول مقترحات تطوير المنطقة، التي تتضمن إنشاء هناجر مخصصة لتجار الخردة، وإقامة مخازن منظمة تسهم في القضاء على مظاهر العشوائية، وتوفير بيئة آمنة وحضارية للتجار والمترددين، تنفيذًا للمخطط الاستراتيجي لتطوير المدينة.

كما تفقد المحافظ قطع الأراضي المرفقة بمنطقة الرويسات، والبالغ عددها نحو 600 قطعة، في إطار دراسة إمكانية تخصيص منطقة سكنية متكاملة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير بدائل حضارية مناسبة للمواطنين.

والتقى المحافظ بعدد من المستفيدين وأهالي المنطقة، حيث استمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن أعمال التطوير والخدمات المقدمة، مؤكدًا حرصه على تلبية الاحتياجات الفعلية للمواطنين، وتحقيق تنمية متوازنة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي. 

وأعرب الأهالي عن تقديرهم لاهتمام المحافظ وتواجده الميداني، مشيدين بسرعة 

 لمشكلاتهم والعمل على تحسين أوضاعهم.

ووجّه المحافظ بسرعة البدء في تنفيذ أعمال التطوير، مع الالتزام بأقل تكلفة ممكنة دون الإخلال بالمواصفات والمعايير الفنية، بما يضمن حسن استغلال الموارد وسرعة إنجاز المشروع.

وأكد أن تطوير منطقة الرويسات يأتي في إطار رؤية شاملة لتحويلها إلى مجتمع حضاري متكامل، يواكب المكانة العالمية لمدينة شرم الشيخ كوجهة سياحية دولية، ويحقق التوازن بين التنمية العمرانية وتنظيم الأنشطة التجارية، بما يعكس الوجه الحضاري لمحافظة جنوب سيناء.

جنوب سيناء شرم الشيخ الرويسات تطوير عشوائيات

