ما هو سر تعلق المصريين بآل البيت؟.. المفتي يوضح الأسباب

كشف الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن سر تعلق المصريين بآل البيت، مؤكدًا أن هذا الحب مرتبط بالقلب والروح ويعكس تمسك المصريين ببيت النبوة.

علاقة روحية متجذرة

قال المفتي خلال لقاءه مع حمدي رزق في برنامج 'اسأل المفتي' على قناة صدى البلد، إن المصريين مفتونون بمحبة بيت النبي ﷺ، وأن شهر رمضان يمثل فرصة للحديث عن أنوار بيت النبوة وعلاقة المصريين بهذا النور.

الاعتدال في الحب الديني

أوضح مفتي الجمهورية أن محبة المصريين لآل البيت تتسم بالاعتدال وتبنى على الاقتداء والاتباع، ما يمنع الغلو والشطط ويعكس كمال الإيمان.

أسباب الحب متعددة

أشار الدكتور نظير عياد إلى أن هذا الحب يرجع إلى طبيعة الشعب المصري المعروف بحسن الاستقبال وكرم الضيافة، واعتباره آل بيت النبي من أطهر الناس شرفًا ونسبًا.

كما ذكر الجانب النفسي، حيث رغبة المصريين في الاقتراب من أنوار النبي وآثاره، ومن بينها آل البيت، الأمر الذي أصبح عقيدة راسخة في قلوبهم.

الجغرافيا وأثر النيل

أكد المفتي أن الجغرافيا ساهمت في تعميق هذا الحب، حيث ينظر المصريون إلى نهر النيل كمصدر حياة وطهارة، على نحو مشابه لمكانة آل بيت النبوة، مما جعل المحبة صادقة ومتجذرة منذ القدم وحتى اليوم.