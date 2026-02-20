أزمة في الزمالك.. لاعبو الكرة الطائرة يواصلون مقاطعة التدريبات لليوم الثالث

استقر لاعبو فريق رجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك على مواصلة مقاطعة التدريبات لليوم الثالث على التوالي، بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم المتأخرة.

وحاول جهاز الكرة الطائرة بنادي الزمالك حل الأزمة مع اللاعبين بالوصول إلى حل بمنحهم راحة أمس وأول أمس على أن يعودوا إلى المران اليوم ولكنهم رفضوا.

ومن المقرر أن يخوض الفريق غدا السبت مواجهات الجولة الخامسة في دور قبل النهائي أمام وادي دجلة. علما بأن انتهاء الدور قبل النهائي ببطولة دوري سوبر الطائرة 28 فبراير.

ومن المقرر أن تُقام فى كل مجموعة 7 جولات، تنطلق 7 فبراير الجاري، وتنتهي 28 من الشهر ذاته.

جدير بالذكر أن الفرق الحاصلة على المراكز من الأول إلى الرابع تتأهل إلى نهائيات دوري السوبر.

الأهلي يحصد لقب دوري المرتبط للكرة الطائرة للرجال بفوز فريق 15 سنة

منح فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي تحت 15 سنة لقب دوري المرتبط في نسختها الأولى للفريق الأحمر بالفوز على الزمالك بنتيجة 3-2 قبل مواجهة الرجال التى شهدت فوز الأهلى ايضا بنفس اليوم على صالة زويل بالسادس من أكتوبر بنتيجة 3-2 .