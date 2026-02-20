مفتي الجمهورية يوضح طريقة تحديد قيمة الفدية والزكاة في رمضان

كشف الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن آلية تحديد قيمة الفدية والزكاة في بداية شهر رمضان، مؤكدًا أن الفتوى تتغير بحسب الزمان، المقاصد الشرعية، وظروف الناس.

تنسيق مستمر مع المؤسسات الدينية

أوضح المفتي خلال لقاءه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" على قناة صدى البلد، أن تحديد القيمة يتم بالتنسيق مع دار الإفتاء، الأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، مع التواصل أحيانًا مع التجار لتوضيح الأمر للجمهور.

الفدية بالمال أو الحبوب

وأشار إلى أن الفتوى تسمح بالمرونة، فبإمكان الشخص إخراج الفدية بالحبوب أو بالقيمة المالية حسب ظروفه وحاجاته، موضحًا أن كلا الرأيين صحيحان ولا يستوجبان أي خلاف شرعي.

مراعاة الظروف المعيشية

أكد المفتي أن مراعاة ظروف الناس أمر أساسي، فبعض البيئات قد تحتاج المال أكثر من الطعام، ومن حق الفرد اختيار الطريقة المناسبة له، مع التأكيد أن الهدف هو ضمان وصول الفائدة للفئات الأقل قدرة وضمان التوزيع العادل للمساعدة.

الحد الأدنى والزيادة المستحبة

وأوضح الدكتور نظير عياد أن تحديد القيمة غالبًا يكون للحد الأدنى، مع إمكانية زيادة الفدية أو الزكاة بحسب قدرة الفرد ورغبته، مشددًا على أهمية مراعاة أحوال المجتمع وضمان وصول الدعم لمن يحتاجه.