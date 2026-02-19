مفتي الجمهورية: معظم مشكلات البيوت في هذا الزمان أساسها غياب الدفئ الأسري والبعد عن منهج بيت النبوة

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن معظم المشكلات التي تحياها البيوت في هذا الزمان أساسها غياب الدفئ الأسري، إضافة إلى البعد عن منهج بيت النبوة.

وقال نظير عياد، خلال لقاء له لبرنامج “أسأل المفتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن قضية الطلاق قضية تعصف بالمجتمع وتضع الأسر في مواقف صعبة، مؤكدا أن التسرع في إصدار الأحكام قد يؤدي لحدوث الطلاق إضافة إلى العلاقة الثانوية بين الزوجين.

وتابع مفتي الجمهورية، أن الأسر تحتاج التغافل حتى تستمر الحياة الزوجية، مؤكدا أنه لا بد من عدم الوقوف على المشكلات البسيط.