مياه القاهرة تطلق مسابقة رمضانية توعوية للحث على ترشيد استهلاك المياه

فى إطار جهود الدولة لنشر ثقافة ترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ على المياه.

أطلقت شركة مياه الشرب بالقاهرة برئاسة المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة الشركة مسابقة رمضانية توعوية تحت عنوان "حكايات نعمه ورشيد" وتتناول هذه المسابقة عرض مواقف حياتية يومية والتعرض السلوكيات السلبية التى يمكنها إهدار مياه الشرب والتأكيد على السلوكيات الصحيحة فى الحفاظ على المياه من خلال فيديوهات كروتونية بسيطة وقصيرة.

وأكد المهندس مصطفى الشيمى أن قطاع الإعلام وخدمة العملاء بالشركة يركز على تدعيم التواصل مع عملاء الشركة من خلال خطط وبرامج توعوية تعتمد على أحدث أساليب العرض والتعديل السلوكى بعيد المدى وتستهدف كافة فئات عمىلاء الشركة وخاصة النشء الصغير.