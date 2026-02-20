قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فطار تاني يوم رمضان... طريقة عمل أرز بالدجاج على الطريقة الخليجية
وفاة إريك دين بعد صراع مع التصلب الضموري
جراديشار أفضل.. خالد الغندور ينتقد صفقة الأهلي
حبس وغرامة.. محكمة الرباط تصدر حكمها بشأن مشجعي نهائي أمم أفريقيا
قبل مواجهة الزمالك وحرس الحدود ..إعلامي:المباراة مش هزار.. اكسبوا يا أبطال
الدواء والغذاء تحت قبة البرلمان.. طلبات إحاطة وأسئلة عاجلة لمواجهة موجة الغلاء
تعنت وقيود أمنية.. الاحتلال يرفض دخول المصلين إلى المسجد الأقصى
إقرار قانون الخدمة العسكرية الأبرز ..حصاد جلسات النواب 16 – 17 فبراير
قدر الله وما شاء فعل.. غادة إبراهيم تعلن تعرضها لحادث سير .. صور
غادة إبراهيم تكشف عن تعرضها لحادث سير.. تهشم السيارة
إختفاء طائرة أمريكية عن الرادارات في أجواء روسيا
أخبار البلد

مياه القاهرة تطلق مسابقة رمضانية توعوية للحث على ترشيد استهلاك المياه

شركه المياه
شركه المياه
ميرنا محمود

فى إطار جهود الدولة لنشر ثقافة ترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ على المياه.

أطلقت شركة مياه الشرب بالقاهرة برئاسة المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة الشركة مسابقة رمضانية توعوية تحت عنوان "حكايات نعمه ورشيد" وتتناول هذه المسابقة عرض مواقف حياتية يومية والتعرض السلوكيات السلبية التى يمكنها إهدار مياه الشرب والتأكيد على السلوكيات الصحيحة فى الحفاظ على المياه من خلال فيديوهات كروتونية بسيطة وقصيرة.

وأكد المهندس مصطفى الشيمى أن قطاع الإعلام وخدمة العملاء بالشركة يركز على تدعيم التواصل مع عملاء الشركة من خلال خطط وبرامج توعوية تعتمد على أحدث أساليب العرض والتعديل السلوكى بعيد المدى وتستهدف كافة فئات عمىلاء الشركة وخاصة النشء الصغير.

مياه الشرب شركة مياه الشرب بالقاهرة مصطفى الشيمى قطع المياه

