صعود أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 20 فبراير 2026

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 20-2-2026 بدعم من ارتفاع سعر الاونصة عاليما، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 60 جينها كما ارتفع سعر الجنيه الذهب.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب عيار 24 7725 جنيه للبيع و7645 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 22 7080 جنيه للبيع و7010 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 21 الان

سعر الذهب عيار 21 6760 جنيه للبيع و6690 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 18 5795 جنيه للبيع و5735 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 14 4505 جنيه للبيع و4460 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 12 3865 جنيه للبيع و3825 جنيه للشراء

سعر الاونصة 240295 جنيه للبيع و237810 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب 54080 جنيه للبيع و53520 جنيه للشراء

سعر الأونصة بالدولار 5034.47 دولار

