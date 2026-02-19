ساويرس يتوقع قفزة تاريخية للذهب إلى 6 آلاف دولار: 70% من استثماراتي في المعدن الأصفر

كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس عن توقعاته بارتفاع سعر أونصة الذهب إلى مستوى 6 آلاف دولار بنهاية العام، مؤكدًا أن قراءته تستند إلى عدة عوامل اقتصادية يراها مؤثرة في السوق، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن توقعاته ليست يقينية، قائلًا إنه يقرأ المشهد وفق 5 أو 6 مؤشرات رئيسية قد تدفع الأسعار إلى هذا المستوى القياسي.

ثروة نجيب ساويرس

وأوضح خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «رحلة المليار» عبر قناة قناة النهار، أن الذهب يمثل النسبة الأكبر من استثماراته، حيث يشكل نحو 70% من محفظته الاستثمارية، بينما تتوزع النسبة المتبقية على قطاعات متنوعة، في مقدمتها العقارات.

وأكد ساويرس أنه لا يشعر بأي ندم تجاه صفقة شركة سنتامين، موضحًا أنه يتعامل مع الصفقات التي لا تكتمل باعتبارها قدرًا يحمل الخير في طياته، وأنه يؤمن بأن ما لم يحدث ربما لم يكن فيه مصلحة له.

الاستثمار في العقارات

وفي المقابل، أشار إلى أنه يفضل الاستثمار في العقارات على العمل في المناجم، لافتًا إلى صعوبة الحياة داخل مواقع التعدين، حيث يقضي العاملون أيامًا تحت الأرض في ظروف قاسية، على عكس مشروعات مثل قطاع القطارات الذي يمنحه شعورًا مختلفًا، لأنه يرى نتائج عمله على أرض الواقع ويلمس أثرها المباشر في حياة الناس وسعادتهم.