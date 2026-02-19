قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منال عوض تنعى ضحايا حادث تصادم جنوب بورسعيد وتتابع تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء
أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان.. احترس إذا كنت منهم
سعر الذهب مساء اليوم 19-2-2026 .. هبوط 10 جنيهات
شاهد خناقة بين سيدة ورجل أمام ماكينة فيزا بالمحلة في نهار رمضان
عبر موقع وزارة التضامن.. خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
مدبولي يؤكد دعم مصر لخطة الرئيس "ترامب" الهادفة لتدشين عصر من السلام| إنفوجراف
تحول إلى جثة متفحمة .. مصرع طالب في حريق الشعراء بدمياط
أولاد الراعي الحلقة 2.. مواجهة بين أحمد عيد وخالد الصاوي
قطع رواتب الأسرى وأسر الشهداء .. احتجاجات في مخيم الدهيشة ضد السلطة الفلسطينية
مسلسل كلهم بيحبوا مودي الحلقة 2.. هدى الإتربي تهدد يمنى طولان بسبب ياسر جلال
مسلسل كان ياما كان الحلقة 2.. طلاق يسرا اللوزي وماجد الكدواني
ساويرس يتوقع قفزة تاريخية للذهب إلى 6 آلاف دولار: 70% من استثماراتي في المعدن الأصفر

نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
محمد البدوي

كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس عن توقعاته بارتفاع سعر أونصة الذهب إلى مستوى 6 آلاف دولار بنهاية العام، مؤكدًا أن قراءته تستند إلى عدة عوامل اقتصادية يراها مؤثرة في السوق، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن توقعاته ليست يقينية، قائلًا إنه يقرأ المشهد وفق 5 أو 6 مؤشرات رئيسية قد تدفع الأسعار إلى هذا المستوى القياسي.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «رحلة المليار» عبر قناة قناة النهار، أن الذهب يمثل النسبة الأكبر من استثماراته، حيث يشكل نحو 70% من محفظته الاستثمارية، بينما تتوزع النسبة المتبقية على قطاعات متنوعة، في مقدمتها العقارات.

وأكد ساويرس أنه لا يشعر بأي ندم تجاه صفقة شركة سنتامين، موضحًا أنه يتعامل مع الصفقات التي لا تكتمل باعتبارها قدرًا يحمل الخير في طياته، وأنه يؤمن بأن ما لم يحدث ربما لم يكن فيه مصلحة له.

وفي المقابل، أشار إلى أنه يفضل الاستثمار في العقارات على العمل في المناجم، لافتًا إلى صعوبة الحياة داخل مواقع التعدين، حيث يقضي العاملون أيامًا تحت الأرض في ظروف قاسية، على عكس مشروعات مثل قطاع القطارات الذي يمنحه شعورًا مختلفًا، لأنه يرى نتائج عمله على أرض الواقع ويلمس أثرها المباشر في حياة الناس وسعادتهم.

أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس
طريقة عمل القطايف بالقشطة
انقاص الوزن
فوائد شرب قمر الدين
