نجيب ساويرس: أول صفقة في 18 عامًا وحنين الطفولة للثراء والعمل الخيري

كشف المهندس نجيب ساويرس عن بداياته المبكرة في عالم التجارة، مؤكدًا أنه أبرم أول صفقة له في سن الثامنة عشرة، حيث ربح 8 آلاف جنيه من بيع تكييفات لصالح صديق والده: "بابا كان عنده واحد صاحبه بتاع تكييفات استورد حاجة غلط، ولقينا زبون محتاجها، أنا جبت الحاجة وصاحبي جاب الزبون، وحققنا أرباح كويسة".

حاسة تجارية قوية

وأضاف ساويرس في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" على قناة "النهار"، أنه منذ صغره كان يملك حاسة تجارية قوية، موضحًا: "كنت بكسب وببيع البلي للأولاد في نادي الجزيرة، وده علمني قيمة الشغل والاستثمار من زمان".

معاناة الألمان الشرقيين في المدرسة الألمانية

وتابع رجل الأعمال أنه حلم منذ طفولته بالثراء ليس فقط للمال، بل ليترك أثرًا في العمل الخيري: "كنت أتمنى يكون عندي جيش خاص وأكسر حائط برلين بعد ما شفت معاناة الألمان الشرقيين في المدرسة الألمانية، كانوا بيبكوا ويحسوا بالسجن، ربنا تدخل وخططت لحاجات أكبر بعد كده".

ويعكس هذا الحديث فلسفة ساويرس في الدمج بين الطموح التجاري والعمل الخيري، وكيف بدأت رحلة النجاح منذ أول خطواته في عالم الأعمال.