منال عوض تنعى ضحايا حادث تصادم جنوب بورسعيد وتتابع تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء
أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان.. احترس إذا كنت منهم
سعر الذهب مساء اليوم 19-2-2026 .. هبوط 10 جنيهات
شاهد خناقة بين سيدة ورجل أمام ماكينة فيزا بالمحلة في نهار رمضان
عبر موقع وزارة التضامن.. خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
مدبولي يؤكد دعم مصر لخطة الرئيس "ترامب" الهادفة لتدشين عصر من السلام| إنفوجراف
تحول إلى جثة متفحمة .. مصرع طالب في حريق الشعراء بدمياط
أولاد الراعي الحلقة 2.. مواجهة بين أحمد عيد وخالد الصاوي
قطع رواتب الأسرى وأسر الشهداء .. احتجاجات في مخيم الدهيشة ضد السلطة الفلسطينية
مسلسل كلهم بيحبوا مودي الحلقة 2.. هدى الإتربي تهدد يمنى طولان بسبب ياسر جلال
مسلسل كان ياما كان الحلقة 2.. طلاق يسرا اللوزي وماجد الكدواني
توك شو

نجيب ساويرس: أول صفقة في 18 عامًا وحنين الطفولة للثراء والعمل الخيري

نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
محمد البدوي

كشف المهندس نجيب ساويرس عن بداياته المبكرة في عالم التجارة، مؤكدًا أنه أبرم أول صفقة له في سن الثامنة عشرة، حيث ربح 8 آلاف جنيه من بيع تكييفات لصالح صديق والده: "بابا كان عنده واحد صاحبه بتاع تكييفات استورد حاجة غلط، ولقينا زبون محتاجها، أنا جبت الحاجة وصاحبي جاب الزبون، وحققنا أرباح كويسة".

حاسة تجارية قوية

وأضاف ساويرس في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" على قناة "النهار"، أنه منذ صغره كان يملك حاسة تجارية قوية، موضحًا: "كنت بكسب وببيع البلي للأولاد في نادي الجزيرة، وده علمني قيمة الشغل والاستثمار من زمان".

معاناة الألمان الشرقيين في المدرسة الألمانية

وتابع رجل الأعمال أنه حلم منذ طفولته بالثراء ليس فقط للمال، بل ليترك أثرًا في العمل الخيري: "كنت أتمنى يكون عندي جيش خاص وأكسر حائط برلين بعد ما شفت معاناة الألمان الشرقيين في المدرسة الألمانية، كانوا بيبكوا ويحسوا بالسجن، ربنا تدخل وخططت لحاجات أكبر بعد كده".

ويعكس هذا الحديث فلسفة ساويرس في الدمج بين الطموح التجاري والعمل الخيري، وكيف بدأت رحلة النجاح منذ أول خطواته في عالم الأعمال.

نجيب ساويرس المهندس نجيب ساويرس عالم التجارة ثروة نجيب ساويرس

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026 على dmc وcbc وon

المهندسة ليلي ابراهيم

تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»

الاهلي

لقطات من غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة الجونة في الدوري

كورتوا

كورتوا يدخل عالم الاستثمار الرياضي من بوابة لومان الفرنسي

مامادوا كمارا

تصعيد دولي مرتقب في أزمة مامادو كامارا بين نهضة بركان والأهلي طرابلس

بالصور

أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان.. احترس إذا كنت منهم

طريقة عمل القطايف بالقشطة.. مقرمشة بحشو كريمي

بيظبط السكر والكوليسترول والضغط والوزن .. اكتشف فوائد خارقة لنوع مكسرات شهير

فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان.. وإليكم طريقة تحضيره

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

