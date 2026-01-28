سميح ساويرس يكشف عن حلمه المؤجل منذ سنوات

تحدث رجل الأعمال المصري سميح ساويرس عن حلم شخصي ظل يراوده لسنوات طويلة، كاشفًا عن أمنية أخيرة لم تتحقق بعد، تتمثل في السفر حول العالم على متن مركب.

وقال سميح ساويرس، خلال لقائه في برنامج ABtalks مع الإعلامي أنس بوخش، إن شغفه بالفكرة بدأ منذ صغره، إلا أن الظروف لم تكن مواتية في ذلك الوقت، موضحًا: «وأنا صغير ما كانش معايا فلوس، ولما بقى عندي فلوس ما كانش عندي وقت».

وأشار ساويرس إلى أن شرارة الحلم عادت إليه بعد قراءته لكتاب «حول العالم في 200 يوم» للكاتب الراحل أنيس منصور، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار جريء بتحويل الحلم إلى واقع، حيث اصطحب أبناءه، ووفّر لهم مدرسين على متن المركب، لينطلقوا في رحلة استمرت لمدة عام كامل جابوا خلالها دول العالم.

وأكد ساويرس أن التجربة كانت استثنائية على المستويين الإنساني والتعليمي، معتبرًا إياها واحدة من أهم محطات حياته وأكثرها تأثيرًا.