وزراء الإعلام العرب: الهجمات الإيرانية على بعض الدول العربية اعتداء غاشم غير مبرر

أكد مجلس وزراء الإعلام العرب أن ما تتعرض له بعض الدول العربية من هجمات إيرانية، هو اعتداء غاشم غير مبرر على دول مسالمة لم تبادر بالاعتداء على أي طرف ولم تستخدم قواتها العسكرية في توجيه أي هجمات لإيران أو لأي طرف في الصراع الجاري.

وتضمن البيان الذي صدر عن مجلس وزراء الإعلام العرب اليوم /الأحد / ، وتقدمت به جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الدولة للإعلام، ووافقت عليه الدول العربية، التحذير من الانسياق وراء ما يتم ترويجه من مغالطات تستهدف الوقيعة وإثارة الفتن بين الشعوب العربية وبعضها البعض .

وذكر البيان ، أن مجلس وزراء الإعلام العرب تابع باهتمام التطورات في المنطقة، وبصفة خاصة ما تعرضت وما زالت تتعرض له بعض الدول العربية الشقيقة (دولة الامارات العربية المتحدة – المملكة الأردنية الهاشمية – جمهورية العراق – دولة الكويت - مملكة البحرين – سلطنة عمان- المملكة العربية السعودية – دولة قطر) من اعتداءات وهجمات عسكرية وتهديدات وأعمال استفزازية من جانب إيران.. كما تابع المجلس تناول الإعلام العربي بكل أنواعه وأدواته لهذه الأحداث، وكذلك تناول الإعلام الدولي للتطورات في المنطقة.

وتوجه المجلس بالتحية لكل وسائل الإعلام العربية من عامة وخاصة وغيرها، التي نقلت إلى الشعوب العربية تطورات الأحداث بمهنية وشرف والتزام بالثوابت القومية العربية، وجسدت تماسك وقوة المجتمعات والدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، ونقلت حالة الاجماع الرسمي والشعبي العربي على التضامن مع شعوب الدول العربية واقرار حقها في الدفاع الشرعي عن النفس، والإدانة الكاملة للعدوان عليها.

وناشد الوزراء كافة وسائل الإعلام العربية بكل أنواعها، التقليدية والرقمية المسموعة والمقروءة والمرئية، القيام بدورها في توعية الرأي العام العربي والعالمي بشأن حقائق التطورات الجارية.

وأكد مجلس وزراء الإعلام العرب أهمية إطلاع الرأي العام على حقيقة أن الهجمات الإيرانية على بعض الدول العربية قد استهدفت في معظمها المرافق والبنية التحتية المدنية ومقدرات الشعوب العربية وثرواتها، وألحقت الضرر بأمن مواطنيها والمقيمين بها وزائريها.

وشدد المجلس على ضرورة تجنب وقوع وسائل الإعلام في الخلط المتعمد أو المغلوط، بين الموقف من العمليات العسكرية والصراع المسلح بين إيران وكل من إسرائيل والولايات المتحدة، وبين الهجمات الإيرانية العدوانية على بعض الدول العربية، فأيا كان الموقف من الصراع بين إيران وكل من اسرائيل والولايات المتحدة، وأسبابه ونتائجه والمسئول عن اندلاعه، فإن ذلك لا يبرر مطلقاً الخلط بينه وبين عدوان إيراني صريح وواضح على أهداف في دول عربية لم تستخدم قواتها في مهاجمة إيران، ولم تمس أراضيها أو أهدافها العسكرية أو المدنية.

وناشد المجلس مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من أبناء الشعوب العربية، عدم الانسياق وراء ما يتم ترويجه من شائعات مدسوسة على هذه الوسائل، تستهدف الوقيعة بين الشعوب العربية.

وأبرز أن الظروف الراهنة تتطلب من كل مواطن عربي - كما حدث في كافة الأحداث والتطورات القومية الصعبة من قبل - التعبير عن التضامن العربي الكامل مع الشعوب التي تتعرض للعدوان، والحفاظ على وحدة الموقف العربي الثابت في وجه كل مساس بأي شعب عربي مسالم، فهذا هو الشعور العام لدى جموع الشعوب العربية التي تدرك جيداً أهمية تجنب الوقوع في فخاخ التفرقة والوقيعة التي يمارسها أعداء الأمة العربية، باستخدام وسائل الإعلام الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

ودعا المجلس إلى تعاون وسائل الإعلام العربية العامة والخاصة، في نقل الحقائق إلى الرأي العام العربي استناداً إلى البيانات والمعلومات الرسمية التي تصدر عن الدول العربية الشقيقة التي تتعرض للاعتداءات الإيرانية، لقطع الطريق على ما يتم ترويجه من أكاذيب متعمدة بشأن أهداف ونتائج هذه الاعتداءات؛ وأهمية تحري الدقة وأن تكون مصادر المعلومات موثقة خاصة في ظل ما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار وتحليلات من مصادر مجهولة، قد تؤدي إلى إثارة الفتن والإساءة للعلاقات الأبدية بين الدول العربية الشقيقة.

كما دعا المجلس إلى تعاون عربي شامل لاطلاع الرأي العام العالمي بحقائق الأمور بشأن الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية وانتهاك سيادتها، والتواصل مع وسائل الإعلام الدولية الكبرى وتزويدها بالحقائق وتصحيح ما يتم ترويجه من مغالطات وأكاذيب.