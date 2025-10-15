سميح ساويرس يكشف: خسرت 200 مليون دولار بسبب قرار استثماري ندمت عليه

كشف رجل الأعمال سميح ساويرس عن القرار الاستثماري الذي ندم عليه، قائلاً: “ندمت على الاستثمار في رابع أكبر شركة سياحة في ألمانيا، حيث وجدت نفسي مسؤولًا عن 12 ألف موظف في 60 دولة”.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: “تحملت أعباء مالية ضخمة للحفاظ على وظائف العاملين، وخسرت أكثر من 200 مليون دولار في هذه التجربة، وأكبر خطأ ارتكبته أنني لم أحسب تكلفة المسؤولية الاجتماعية مسبقًا”.

وأردف: “وقت الأزمة الكبيرة التي حدثت في مصر، كان لدي 5 آلاف عامل في مجال المقاولات لم يكن لديهم عمل، فاضطررت إلى إنشاء شركة مقاولات لحمايتهم من البطالة في مصر”.