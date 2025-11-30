هسيب التمثيل.. عمرو عبد الجليل يعبر عن غضبه بسبب أدوار الشرير

في تصريح أثار جدلًا واسعًا، أعرب الفنان عمرو عبد الجليل عن استيائه من حصره في أدوار الشر خلال السنوات الأخيرة، مؤكّدًا أنه يفكّر جديًا في اعتزال التمثيل إذا استمرت هذه الصورة النمطية.





وقال خلال لقائه في برنامج “فايق ورايق” مع الإعلامي إبراهيم فايق إن بداياته كانت بأدوار مركّبة في أعمال مثل إسكندرية كمان وكمان، إلا أنه واجه صعوبة في إقناع صنّاع الدراما بقدرته على تقديم الكوميديا.





وأضاف أنه يؤدي أدوار الشر منذ سنوات طويلة، متسائلًا عن سبب إصرار البعض على وضعه في هذا القالب، مؤكدًا أن الأمر أصبح يسبّب له ضيقًا نفسيًا كبيرًا.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.