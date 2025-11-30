قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البحوث الفلكية تعلن.. متى يبدأ فصل الشتاء رسميا؟
ضابط وخاله المرشح.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق الأعيرة في المنيا
تهتك في الاعصاب الشعيرية للعين| آيتن عامر تكشف تفاصيل مرضها
تراجع جديد .. سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم
خطوات استخراج تراخيص البناء 2025 والأدوار المسموح بها بعد التعديل
خاص| أول صور لأحد المختطفين في مالي.. وابن خالته لـ “صدى البلد”: تم استيقافه أثناء توجهه لمصر.. والجهود أعادته لحضن زوجته وابنته
حكم خلع الحجاب.. أمين الإفتاء: هو عبادة وليس عادة قابلة للتغيير
كاش باك 10 آلاف جنيه.. إجراءات تقسيط السيارة البديلة للتوكتوك وسعرها
غادة والى: المخدرات الصناعية تدمر الصحة العامة بسرعة شديدة جدا
لميس الحديدي توجه رسالة للناخبين: اختار المرشح الصالح دون مال سياسي
الافراج عنهم بكفالة 50 ألف جنيه.. مصدر يكشف تفاصيل القبض على الاكيلانس وسلطانجى
خطوات استخراج تراخيص البناء 2025 والأدوار المسموح بها بعد التعديل
عبد الفتاح تركي

خطوات استخراج تراخيص البناء 2025 .. أعلنت وزارة التنمية المحلية- بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي- عن إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي كانت سارية منذ 4 يوليو 2021، والعودة للعمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وذلك بهدف تسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء واختصار الوقت اللازم لاستخراج المواطنين لها.

ويجاء هذا القرار، ضمن خطة الدولة لتحسين بيئة الاستثمار العقاري وتبسيط الإجراءات الإدارية.

استخراج تراخيص البناء 2025

ويبحث قطاع كبير من المواطنين عن خطوات استخراج تراخيص البناء 2025، وعدد الأدوار المسموح بها بعد إصدار الرخصة، خاصة مع التعديلات الأخيرة التي جعلت العملية أكثر مرونة ووضوحًا.

كيفية استخراج رخصة البناء 2025

أصدرت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، كتابًا دوريًا للمحافظات؛ لتقليص الإجراءات اللازمة لاستخراج تراخيص البناء في المدن المصرية، إذ جرى تخفيض عدد الخطوات من 15 خطوة إلى 8 فقط.

وأوضح الكتاب الدوري أن تراخيص البناء ستصدر من الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المحلية لشؤون التخطيط والتنظيم، من دون الحاجة للرجوع إلى الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات أو تقديم عقد مُشهر.

ويكفي تقديم مستند يُثبت ملكية العقار. كما ستوفر الجهة الإدارية خدمة الرفع المساحي للراغبين مقابل رسوم محددة، لتسهيل إجراءات التقديم.

المدة الزمنية اللازمة لاستخراج رخصة البناء 2025

تم تحديد المدة الزمنية لاستخراج تراخيص البناء وفق نوعية المستندات المطلوبة، حيث تستغرق:

– 26 يوم عمل للحالات التي لا تتطلب وثيقة تأمين.

– 40 يوم عمل للحالات التي تتطلب وثيقة تأمين.

ويهدف تحديد هذه المدد الزمنية؛ إلى تنظيم العمل داخل الجهات الإدارية، وتسهيل عملية إصدار الرخص بشكل أسرع للمواطنين.

تراخيص البناء

عدد الأدوار المسموح بها بعد استخراج رخصة البناء 2025

وفق قانون البناء الموحد، يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، مع مراعاة ضوابط خطوط التنظيم.

ويمكن إقامة النشاط التجاري والإداري في الدورين الأرضي والأول للمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يتجاوز عرضها 10 أمتار. 

يأتي ذلك لضمان استغلال الأراضي بشكل أفضل مع الحفاظ على الشكل الحضاري للمدن.

طريقة استخراج تراخيص البناء 2025 بدون وثيقة تأمين

حددت وزارة التنمية المحلية عدة إجراءات يجب اتباعها للراغبين في استخراج رخصة البناء من دون الحاجة لوثيقة التأمين، وهي:

– إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء.

– تقديم طلب للمركز التكنولوجي مرفق بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع، دون الحاجة لعقد ملكية مُشهر.

– إجراء الرفع المساحي بعد دفع الرسوم، وتستغرق العملية حوالي 15 يومًا.

– إصدار بيان صلاحية الموقع خلال 5 أيام من انتهاء الرفع المساحي.

– إجمالي المدة المطلوبة: 20 يومًا.

تراخيص البناء

طريقة استخراج تراخيص البناء 2025 في حالة وجود وثيقة التأمين

أما بالنسبة للحالات التي تتطلب وثيقة التأمين، فتتضمن خطوات استخراج الرخصة الآتية:

– تقديم طلب مرفق بالتعاقد مع مهندس معتمد، توكيل رسمي، رسومات هندسية، مستند ملكية، ووثيقة التأمين إن لزم.

– مراجعة ملف الترخيص من قِبل المركز التكنولوجي خلال 14 يومًا.

– التعاقد مع مهندس إشراف ومقاول وتسليم العقود.

– فحص الملف وتحديد الرسوم خلال 10 أيام.

– دفع الرسوم واستلام الترخيص خلال 48 ساعة.

– إجمالي المدة: تتراوح من 26 إلى 40 يومًا حسب الحاجة لوثيقة التأمين.
 

أهمية التعديلات الجديدة في تسهيل إجراءات البناء

تهدف التعديلات الأخيرة إلى تبسيط الإجراءات على المواطنين، وتقليل الوقت والجهد المبذول في استخراج الرخص، كما توفر المرونة في تقديم المستندات وإتمام المعاملات بشكل أسرع، مما يسهم في تحفيز البناء وتنشيط قطاع العقارات والاستثمار العمراني.

تراخيص البناء

وتؤكد الوزارة على ضرورة الالتزام بكل الضوابط الخاصة بعدد الأدوار والارتفاعات المسموح بها؛ لضمان تطبيق القانون والحفاظ على السلامة العامة للمباني.

وتعد هذه الخطوات والتسهيلات جزءًا من جهود الدولة لتوفير بيئة تنظيمية فعّالة، تجعل من عملية البناء أكثر يسرًا وسلاسة، مع الحفاظ على المخططات العمرانية وضوابط السلامة والجودة.

