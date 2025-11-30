فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

أثارت الإعلامية الكويتية فجر السعيد جدلًا بعد منشورها عن علاقة الفنانين دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز، حيث وصفتهما بالزواج الناجح والثنائي المميز في الوسط الفني، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

قالت فجر السعيد عبر حسابها الشخصي انسجرام في منشورها: “لا أعلم لماذا لم يُفهم منشوري السابق بالشكل الصحيح. كان الهدف منه تهنئة الممثلة الجميلة دينا الشربيني بزواجها من النجم خفيف الظل كريم محمود عبدالعزيز بعد طلاقه الذي استمر أكثر من 16 عامًا. هذا الزواج جاء في مرحلة طبيعية من حياته، دون أن نعرف تفاصيل شخصيته أو هواياته، لكن الحب كان المحرك الأساسي لعلاقتهما.”

وأضافت: “يبدو أن الزوجة لم تهتم بتطوير نفسها خلال الزواج بما يحافظ على العلاقة، بينما كريم شخصيته مرحة بطبيعتها، وهو ما يظهر في فيديوهاته على تيك توك. الزواج يحتاج إلى مودة ورحمة وحوار مشترك، وإذا غابت هذه العناصر، لن تكفي الرحمة وحدها لتجاوز التحديات.”

واختتمت قائلة: “كريم نضجت احتياجاته مع الوقت، بينما زوجته لم تتطور بما يتناسب مع هذه التغيرات، مما أثر على العلاقة بشكل واضح.”