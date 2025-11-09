عيب أوي.. زوجة النني الأولى تعلق على انفصال كريم عبد العزيز وآن الرفاعي

أعربت أمال الحناوي، زوجة لاعب كرة القدم محمد النني الأولى، عن استيائها من طريقة التعامل على وسائل التواصل الاجتماعي مع انفصال آن الرفاعي وكريم محمود عبد العزيز .

ونشرت الحناوي عبر حسابها على إنستجرام: "لماذا لا نحترم مشاعر بعضنا؟ هناك من اختارت أن تكون أما قبل أن تكون زوجة، واختارت الصمت رغم أن الصمت أصعب كثيرًا من الكلام. احترمت وجود أطفال في سن المراهقة، لأنها تعرف أن أي كلمة قد تؤثر على حالتهم النفسية".

وتابعت : ليه مش بنحترم مشاعر بعض بجد خصوصا مفيش طرف من الأطراف اتكلم.. مفيش طرف طلع ورقص علي وجع الطرف الثاني عيب أوي " .