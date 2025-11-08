قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أهالي بنها يشيعون جثمان الطفل يوسف الغارق بالرياح التوفيقي في بنها
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق بنها شبرا الحر
رغم حزنه على وفاة والده.. محمد رمضان يعزي فى السيناريست أحمد عبد الله | صور
الطريق إلى الخلود هدية الرئيس السيسي لقادة وزعماء العالم | أحمد موسى يكشف التفاصيل
إيه العبقرية دي.. دهشة أحمد موسى على الهواء بسبب كتاب الطريق إلى الخلود
فيلم وين صرنا يحصد جائزة لجنة التحكيم في المهرجان المصري الأمريكي
الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات على القاهرة الكبرى غدا
عبر محاميه .. هل أرسل كريم محمود عبد العزيز ورقة طلاق آن الرفاعي إلى منزلها؟
بسبب منشور الجلابية.. التحقيق في بلاغ ضد سمر فودة يتهمها بالتنمر
عبد العاطي يناقش مع وزير البترول جذب الاستثمارات الأجنبية
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 8-11-2025
أسامة ربيع: زيادة الحمولة والعائد الدولاري لقناة السويس عن العام الماضي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عبر محاميه .. هل أرسل كريم محمود عبد العزيز ورقة طلاق آن الرفاعي إلى منزلها؟

أوركيد سامي

انتشرت خلال الساعات الماضية عدة أخبار تتحدث عن قيام الفنان كريم محمود عبد العزيز بإرسال وثيقة طلاق زوجته مصممة الأزياء آن الرفاعي إلى منزلها عبر محاميه الخاص.

مصدر مقرب من الفنان كريم محمود عبد العزيز نفى في تصريح خاص لموقع صدى البلد هذه الأنباء، مؤكدا أن الفنان لم يرسل ورقة طلاق لزوجته عبر محاميه حتى الآن.

المصدر لم ينف وجود خلافات حادة بين الزوجين، كما لم ينف انفصالهما، لكنه أكد على عدم حدوث طلاق رسمي، ومن ثم عدم إرسال ورقة طلاق غيابي عبر محاميه الخاص.

وأضاف المصدر أن كريم محمود عبد العزيز وآن الرفاعي حريصان كل الحرص على حالة بناتهما النفسية، وأن أحدا منهما لن يقوم بأي فعل يؤثر عليهن بأي شكل من الأشكال.

انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته آن الرفاعي

تداولت مؤخرا العديد من الأنباء التي تتحدث عن طلاق الفنان كريم محمود عبد العزيز من زوجته مصممة الأزياء آن الرفاعي، دون أن يؤكد أي من الزوجين هذه الأنباء أو ينفيانها.

علم صدى البلد من مصدر مقرب من الزوجين أنهما انفصلا بالفعل، دون طلاق رسمي حتى اللحظة، رافضا الكشف عن أسباب الانفصال.

كانت خلافات وقعت بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته منذ شهور أدت إلى انفصال سريع، قبل أن يتدخل مقربون لإعادة المياه إلى مجاريها، وفضل الزوجان تغليب مصلحة الأسرة وبناتهما فعادا لاستئناف حياتهم الزوجية من جديد، ولكن يبدو أن الخلافات تجددت ما أدى إلى انفصالهما مرة أخرى.

كانت شائعات ترددت عن وجود قصة حب بين كريم محمود عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني، وأنها السبب في انفصاله عن زوجته، لكن كريم ودينا نفيا من قبل هذه الشائعات قبل أن تتكرر مرة أخرى خلال هذه الفترة مع تأكد أنباء انفصاله عن زوجته وأم بناته.

