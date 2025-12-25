أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

أكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، جاهزية مصطفى محمد ومحمد حمدي لاعبي منتخب مصر، لمواجهة جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال أبو زهرة، خلال مداخلة مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج «يا مساء الأنوار» المذاع عبر فضائية MBC مصر 2، إن الثنائي سيشاركان في مران المنتخب غدًا الخميس، مؤكدًا جاهزيتهما الكاملة لخوض اللقاء المرتقب.

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن قرار تبديل إمام عاشور في المباراة الماضية جاء بدافع أبوي من حسام حسن المدير الفني للمنتخب، نافيًا وجود أي أزمات داخل معسكر الفراعنة، مشددًا على أن الجميع يضع مصلحة منتخب مصر فوق أي اعتبار.

وأضاف أبو زهرة: «أتمنى من الجميع مساندة منتخب مصر، ومحمد الشناوي هو الحارس الأول للمنتخب، وأرقامه وبطولاته أكبر دليل على قيمته».

وتابع: «محمد الشناوي، وإمام عاشور، وجميع لاعبي المنتخب سيكون لهم دور مؤثر في مشوار البطولة، والجميع يسعى لإسعاد الشعب المصري».

واختتم تصريحاته بالإشادة بحسن استقبال الجماهير المغربية لبعثة المنتخب المصري، مؤكدًا أن الدعم الجماهيري والبنية التحتية المميزة للملاعب، وقدرتها على مواجهة الأمطار، عوامل إيجابية، معربًا عن أمله في أن تكون هذه الأجواء بشرة خير لتتويج مصر بلقب البطولة.