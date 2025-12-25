ميدو: مواجهة جنوب أفريقيا مصيرية لمنتخب مصر في أمم أفريقيا

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو أن مباراة منتخب مصر المقبلة أمام جنوب أفريقيا تُعد الأقوى في مشوار المنتخب بالبطولة، مشيرًا إلى أن الجميع يترقب هذه المواجهة لما تحمله من أهمية كبيرة.

وأوضح ميدو عبر برنامجه أوضة اللبس، أن منتخب جنوب أفريقيا يمتلك مهارات فردية عالية وقدرات فنية مميزة، ما يفرض على الجهاز الفني واللاعبين الاستعداد بأقصى درجة.

وشدد على ضرورة تصحيح جميع الأخطاء التي ظهرت خلال مباراة زيمبابوي، خاصة الأخطاء الدفاعية، في حال الرغبة في تحقيق الفوز.

وأشار ميدو إلى أن منتخب مصر يعاني من مشكلة واضحة في السرعات، وهو ما قد يُستغل من جانب منتخب جنوب أفريقيا إذا لم يتم تداركه سريعًا.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن مواجهة جنوب أفريقيا مصيرية، حيث إن تحقيق الفوز فيها سيضمن للمنتخب المصري الصعود للدور التالي، مطالبًا اللاعبين بالتركيز والانضباط لتحقيق الهدف المنشود.