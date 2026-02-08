قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الزمالك يُواجه زيسكو في الكونفدرالية .. اليوم

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة قوية ومصيرية أمام نظيره زيسكو يونايتد، مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في لقاء يسعى خلاله الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية تقربه من التأهل للدور التالي.
 

مباراة حاسمة في الجولة الخامسة

ويحل الزمالك ضيفًا على فريق زيسكو يونايتد الزامبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث تقام المباراة على ملعب “ليفي مواناواسا”، وسط أجواء صعبة يتطلع خلالها الزمالك للعودة بالنقاط الثلاث.
 

هدف الزمالك: الفوز وحسم التأهل

يدخل الزمالك مباراة اليوم وهو يضع نصب عينيه هدفًا واضحًا، وهو تحقيق الفوز على زيسكو يونايتد من أجل حسم بطاقة التأهل رسميًا إلى الدور ربع النهائي، وتجنب الدخول في حسابات معقدة خلال الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

ترتيب المجموعة الرابعة

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي تضم إلى جانبه كلًا من: المصري البورسعيدي، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بالإضافة إلى زيسكو يونايتد.

ويتصدر الزمالك ترتيب المجموعة حتى الآن برصيد 8 نقاط، متفوقًا بفارق نقطة واحدة فقط عن المصري صاحب المركز الثاني، وهو ما يزيد من أهمية مواجهة اليوم في ظل المنافسة القوية بين الفريقين على صدارة المجموعة.
 

موعد مباراة الزمالك وزيسكو اليوم

تنطلق مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، بينما تقام في تمام الرابعة مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة للمباراة

ومن المقرر أن يتم نقل المباراة عبر شاشة بي إن سبورتس 2، ضمن تغطيتها الحصرية لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية


 

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة الكونفدرالية

