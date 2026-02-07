الزمالك يحتفل بعيد ميلاد محمد شحاتة الـ 24

حرص نادي الزمالك على الاحتفال بعيد ميلاد محمد شحاتة متوسط ميدان الفريق الـ24.

الزمالك

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر فيس بوك صورة لمحمد شحاتة وكتب: “عيد ميلاد سعيد للاعبنا محمد شحاتة ”.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، لمواجه نظيره زيسكو الزامبي، غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي غدا الأحد في الثالثة عصرًا على ستاد ليفي مواناواسا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

القناة الناقلة للمباراة

تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.