بالصور | خالد عبد العزيز: سلامة الغذاء تشرف تطوعا على وجبات التحالف الوطني في رمضان 2026

أكد المهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء طلبت المشاركة كمتبرعة في جهود التحالف الوطني خلال شهر رمضان المبارك 2026.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده التحالف الوطني، للإعلان عن أبرز مستهدفاته وتدخلاته في شهر رمضان، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، وعدد من ممثلي جمعيات التحالف.

وأوضح خالد عبد العزيز أن هيئة سلامة الغذاء تواصلت مع الأمانة الفنية للتحالف، وطلبت الإشراف الكامل على سلامة الوجبات والسلع المقدمة للمستفيدين، بما يضمن أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية.

وشدد رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني على أن التحالف رحّب فورًا بهذه المبادرة، واعتبرها مساهمة كبيرة وفعالة في دعم العمل الخيري وتعزيز الثقة في الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار عبد العزيز إلى أن العمل الأهلي في مصر يمتد بجذوره التاريخية، موضحًا أن أول جمعية تطوعية أُنشئت عام 1830، تلتها جمعيات ثقافية في خمسينيات القرن الماضي، قبل أن تشهد الجمعيات الأهلية تطورًا ملحوظًا في الثمانينيات، لافتًا إلى أن دستور عام 1923 كان أول دستور مصري يتطرق إلى تنظيم عمل الجمعيات الأهلية.

وأضاف أن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي بلغ نحو 52 ألف جمعية، تعمل في مجالات التنمية والرعاية الاجتماعية، وتُعد شريكًا أساسيًا للدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخدمة الفئات الأولى بالرعاية.