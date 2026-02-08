قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

دوري أبطال إفريقيا .. مدرب الأهلي: التعادل أمام شبيبة القبائل نتيجة إيجابية وصعودنا مستحق

إسلام مقلد

أعرب ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن رضاه التام عن نتيجة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري، والتي انتهت بالتعادل السلبي، مؤكدًا أن الفريق تحسّن كثيرًا في الشوط الثاني، ومبديًا احترامه الشديد للمنافس الذي لعب مباراة كبيرة.

وقال توروب في المؤتمر الصحفي: «منذ بداية دور المجموعات كنا نعلم أن المباريات الست صعبة، واليوم واجهنا منافسًا قويًا على ملعبه ووسط جماهيره، والأمر الإيجابي أن التعادل كان كفيلًا بصعودنا إلى ربع النهائي، والمباراة القادمة مع الجيش الملكي المغربي ستحدد صاحب الصدارة في المجموعة».

وأضاف: «لست راضيًا عن الأداء، خاصة في الشوط الأول، ولا بد أن نكون أمناء مع أنفسنا. كان لدينا حظ في الخروج بهذه النتيجة اليوم أمام شبيبة القبائل، ولكن في بعض الأحيان إن لم تستطع تحقيق الفوز، عليك ألّا تخسر».

وتابع المدير الفني للأهلي: «قدّمنا أداءً أفضل في الشوط الثاني، ولم تكن للمنافس فرص في النصف الثاني من اللقاء، وكان لنا بعض الفرص. لم نقدّم أفضل أداء لدينا اليوم، ولكن حققنا 9 نقاط من انتصارين على أرضنا و3 تعادلات خارج الديار».

وواصل: «أحترم فريق شبيبة القبائل كثيرًا، وقدّم اليوم مستوى جيدًا خلال المباراة، وكنا نعلم بصعوبة تلك المواجهة، وقد أضاعوا خلال الشوط الأول فرصتين أو ثلاثًا، وبالنسبة لي أرى أن أداءهم اليوم كان أقوى من المباراة الأولى في القاهرة».

وأكمل: «أعتقد أن فريق شبيبة القبائل، الذي يمتلك 3 نقاط فقط، يعطي الجميع فكرة عن قوة المجموعة، وأتمنى للفريق الجزائري التوفيق فيما هو قادم».

وأكد: «لا ننزل إلى أرض الملعب ويكون في ذهننا اللعب على التعادل، وقلت للاعبين خلال شوطي اللقاء إننا لا يجب أن نخسر اليوم، وفي بعض الأحيان عندما لا تكون في قمة مستواك يجب أن تحقق أفضل نتيجة. ولعبنا بخمسة مدافعين في أجزاء من المباراة لتحقيق نتيجة التعادل والصعود إلى دور الثمانية».

وزاد: «كان من الممكن أن نحقق الفوز لو كنا في حالتنا المعهودة، بعدما أُتيحت لنا فرصتان من هجمتين مرتدتين في المباراة».

وأضاف: «إذا نظرنا إلى المجموعة التي نلعب بها، سنجد أن شبيبة القبائل قدّم مستوى أفضل خلال اللقاء، ولعبوا أفضل من لقاء القاهرة، ولذلك أؤكد دائمًا أن المجموعة قوية للغاية، وعليك في مثل هذه البطولات أن تكسب كل المباريات على أرضك لحسم الصعود».

وتابع مدرب الأهلي تصريحاته قائلًا: «كل مباراة ننزل إلى أرضية الملعب ونحن مطالبون بتحقيق الفوز فقط لا غير، ولم نستطع تحقيق الانتصار اليوم، لكن التعادل نتيجة جيدة، ونمتلك فرصة الصدارة في المباراة المقبلة على ملعبنا ووسط جماهيرنا».

وأضاف: «للأسف، خلال المباراة الماضية في الدوري المصري فقدنا أحمد مصطفى زيزو بسبب الإصابة، واليوم تعرّض محمود حسن تريزيجيه أيضًا لإصابة جديدة، لنفقد ثنائيًا مهمًا بالتأكيد يؤثر علينا، لكن أتمنى أن يقدّم اللاعبون الذين سيشاركون بدلًا منهم مستوى أفضل».

وختم حديثه قائلًا: «أتفهم أن الأداء لم يكن الأفضل بالنسبة لنا اليوم، وعلينا أن نطوّر مستوانا لتحقيق الانتصارات في المستقبل. كل فريق لديه عدة خطط تكتيكية، وسبق أن لعبنا بطريقة 5-4-1 واعتمدنا عليها في بعض اللقاءات، وعندما لعبنا بها في الشوط الثاني، سنحت لنا السيطرة ووصلنا إلى مرمى الفريق المنافس. افتقدنا اليوم لصناعة الفرص، وكان علينا التحرك إلى مناطق العمق لدى المنافس، ولكننا حققنا نتيجة جيدة، وعلينا النظر إلى المباراة المقبلة واللعب بالطريقة المناسبة لمواجهة المنافس القادم».

