أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 7 فبراير 2026

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر .. أصبحت باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر من الركائز الأساسية في الحياة اليومية للمواطنين، في ظل الاعتماد المتزايد على خدمات الإنترنت في مجالات العمل والتعليم والتواصل الاجتماعي والترفيه، وهو ما دفع قطاعًا واسعًا من المستخدمين إلى البحث المكثف عن أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول اليوم 7 فبراير 2026، من أجل مقارنة العروض المتاحة واختيار الباقة الأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم الشهرية من حيث السعة والسعر وسرعة الخدمة.

وتحرص شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري على طرح باقات متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات المستخدمين، سواء للاستخدام المنزلي عبر الإنترنت الأرضي أو للاستخدام الشخصي عبر باقات المحمول، مع اختلاف الأسعار والسعات وفقًا لكل شركة ونوع الباقة، ما يجعل معرفة التفاصيل الدقيقة أمرًا ضروريًا قبل اتخاذ قرار الاشتراك أو التجديد.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي اليوم في مصر

تقدم شركات الاتصالات باقات الإنترنت الأرضي بسرعات وسعات متعددة، لتناسب أنماط الاستهلاك المختلفة، سواء للأفراد أو الأسر، وتختلف الأسعار باختلاف حجم الباقة وسرعة التحميل المتاحة، وجاءت أسعار باقات الإنترنت الأرضي اليوم على النحو الآتي.

باقات الإنترنت الأرضي من أورانج

تطرح شركة أورانج مجموعة من باقات الإنترنت الأرضي بسرعات متنوعة، حيث تبدأ باقة 30 ميجابايت بسعر يبدأ من 210 جنيهات، وتتاح باقة 70 ميجابايت بسعر يبدأ من 520 جنيهًا، بينما تصل باقة 100 ميجابايت إلى سعر يبدأ من 700 جنيه، في حين تقدم الشركة باقة 200 ميجابايت بسعر يبدأ من 1760 جنيهًا، لتناسب المستخدمين أصحاب الاستهلاك المرتفع.

باقات الإنترنت الأرضي من اتصالات

توفر شركة اتصالات باقات تعتمد على حجم الاستهلاك، حيث تأتي باقة 140 جيجابايت بسعر 210 جنيهات، وباقة 200 جيجابايت بسعر 290 جنيهًا، إلى جانب باقة 300 جيجابايت بسعر 430 جنيهًا، ما يتيح خيارات متعددة للمستخدمين وفقًا لمعدلات الاستخدام الشهرية.

باقات الإنترنت الأرضي من وي WE

تعد باقات وي WE من أكثر الباقات انتشارًا بين المستخدمين، حيث تبدأ باقة 140 جيجابايت بسعر 239.4 جنيه شهريًا، وتصل باقة 200 جيجابايت إلى 330.6 جنيه شهريًا، بينما تأتي باقة 250 جيجابايت بسعر 410.4 جنيه شهريًا، وتُطرح باقة 400 جيجابايت مقابل 649.8 جنيه شهريًا، وباقة 600 جيجابايت بسعر 850 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى باقة 1 تيرابايت بسعة 1000 جيجابايت بسعر 1550.4 جنيه شهريًا.

باقات الإنترنت الأرضي من فودافون

تقدم شركة فودافون باقات مشابهة من حيث السعات، حيث تتوافر باقة 140 جيجابايت بسعر 210 جنيهات، وباقة 200 جيجابايت بسعر 290 جنيهًا، وباقة 300 جيجابايت بسعر 430 جنيهًا، لتناسب مختلف فئات المستخدمين.

أسعار باقات وي WE للمحمول

إلى جانب الإنترنت الأرضي، يبحث المستخدمون عن أسعار باقات المحمول، وتوفر شركة وي WE مجموعة واسعة من الباقات، تشمل باقات WE Space Mega، مثل باقة 150 جيجابايت بسعر 75 جنيهًا، وباقة 300 جيجابايت بسعر 150 جنيهًا، إلى جانب باقات أخرى مسبقة الدفع تناسب الاستخدام اليومي.

كما تطرح الشركة باقات للمحمول بأسعار تبدأ من 10 جنيهات مقابل 625 ميجابايت، وتصل إلى 70 جنيهًا مقابل 6250 ميجابايت، مع إتاحة إمكانية الحصول على ضعف الباقة في بعض العروض، ما يمنح المستخدم مرونة أكبر في اختيار الباقة المناسبة.

وتتوافر أيضًا باقات فليكس التي تبدأ من 25 جنيهًا حتى 55 جنيهًا، بسعر 6.5 جنيه لكل 1000 ميجابايت على لعبة PUBG، إضافة إلى باقات فليكس من 60 جنيهًا حتى 100 جنيه، بسعر 6.5 جنيه لكل 2000 ميجابايت على PUBG، وهو ما يستهدف فئة المستخدمين المهتمين بالألعاب الإلكترونية.

خطوات تجديد باقة الإنترنت الأرضي من WE أونلاين

أتاحت شركة وي WE إمكانية تجديد باقة الإنترنت الأرضي بسهولة عبر الإنترنت، لتوفير الوقت والجهد على المستخدمين، وتتمثل خطوات التجديد في تحميل تطبيق My WE أو زيارة موقع my.te.eg، ثم تسجيل الدخول باستخدام رقم الخدمة وكلمة المرور، وبعد ذلك يتم اختيار خانة إدارة باقات الإنترنت ثم باقات الإنترنت الأرضي.

وبعد التأكد من توافر رصيد كاف، يمكن الضغط على خيار تجديد أو إعادة اشتراك، ثم اختيار طريقة الدفع المناسبة، سواء باستخدام بطاقة بنكية أو كروت شحن أو خدمات الدفع الإلكتروني مثل فوري ومصاري، لإتمام عملية التجديد بنجاح.