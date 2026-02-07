وزيرة خارجية جرينلاند: المفاوضات مع واشنطن لم تحقق النتائج المرجوة

أفادت وزيرة خارجية جرينلاند، فيفيان موتزفيلدت، إن المفاوضات مع الولايات المتحدة لم تحقق النتائج المرجوة بعد، وأنه من السابق لأوانه تحديد إلى ما ستنتهي إليه المحادثات.

وقالت الوزيرة: "لم نصل بعد إلى ما نريده، لا يزال أمامنا طريق طويل، لذا من السابق لأوانه تحديد إلى أين سنصل في نهاية المطاف"، وذلك بحسب وكالة “رويترز”.

وأضافت الوزيرة أيضا، أنه من المقرر عقد اجتماعات جديدة مع ممثلين أمريكيين؛ لمناقشة الوضع في جرينلاند.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرارا، بأن جرينلاند يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة.

فيما حذرت السلطات الدنماركية والجرينلاندية، واشنطن، من الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدة أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.

يذكر أن جرينلاند تعد إقليما يتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة الدنمارك.

وفي عام 1951، وقّعت واشنطن وكوبنهاجن اتفاقية دفاع خاصة بجرينلاند- إلى جانب التزاماتهما في إطار حلف الناتو- تعهدت بموجبها الولايات المتحدة بالدفاع عن الجزيرة؛ في حال تعرضها لأي تهديد عسكري.