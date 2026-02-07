شبهة جنائية في حريق بشبكة السكك الحديدية بـ إيطاليا

أفادت وزارة النقل الإيطالية إن مخربين أضرموا النار في بنية تحتية للسكك الحديدية، قرب مدينة بولونيا بشمال البلاد، صباح اليوم السبت، مما تسبب في تعطل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، بحسب رويترز.

و جاء ذلك بالتزامن مع استضافة ميلانو دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بالاشتراك مع كورتينا، حيث تسهل حركة القطارات الوصول إليها من البندقية.

وأفادت الشرطة بوقوع ثلاث حوادث منفصلة في مواقع مختلفة، مما تسبب في تأخر القطارات السريعة والقطارات بين المدن والأقاليم لما يصل إلى ساعتين ونصف الساعة.





وقالت الوزارة إن ذلك "تخريب خطير"، مضيفة أنه يشبه ما حدث في اليوم الافتتاحي من دورة الألعاب الأولمبية في باريس عام 2024 حينما هاجم مخربون شبكة القطارات فائقة السرعة في فرنسا، مما أحدث اضطرابات كبيرة في حركة القطارات.





وأضافت الوزارة التي يتولى مهامها ماتيو سالفيني نائب رئيسة الوزراء "لن تشوه هذه الأفعال غير مسبوقة الخطورة بأي شكل من الأشكال صورة إيطاليا في العالم، وهي صورة لن تزيدها الألعاب إلا إقناعا وإيجابية".





وقالت شركة السكك الحديدية الإيطالية المملوكة للدولة (فيروفيي ديلو ستاتو) إنها اضطرت إلى إغلاق محطتها للقطارات السريعة في بولونيا مؤقتا، لكن حركة القطارات بدأت في العودة ببطء بحلول بعد ظهر اليوم.





وذكرت الشرطة أن الحريق امتد إلى مفتاح تحويل السكة الحديدية قرب مدينة بيسارو المطلة على البحر الأدرياتيكي.





وبعد عدة ساعات، عُثر على الكابلات الكهربائية المستخدمة لرصد سرعة القطارات مقطوعة في بولونيا، في حين اكتُشف جهاز تفجير بدائي بجوار سكة حديدية في مكان قريب.







و تعتبر بولونيا مفترق طرق رئيسي لخطوط السكك الحديدية التي تربط شرق إيطاليا بغربها، وهي أيضا محور رئيسي يربط المدن الجنوبية بالمدن الشمالية مثل ميلانو والبندقية.