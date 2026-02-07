قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب الشائعات المتداولة حول جهاز مستقبل مصر
حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت
أحمد موسى : جهاز مستقبل مصر مش بياخد عمولات عند استيراد القمح
دوري أبطال أفريقيا | التعادل يحسم مواجهة بترو أتلتيكو وسيمبا التنزاني
أحمد موسى: فيه ناس بتهبد ليل نهار عن دور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
هل يجب قضاء أيام إفطار رمضان بسبب العذر الشهري والحمل مهما طال الزمن؟.. الإفتاء تجيب
أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 7 فبراير 2026
ويتكوف وكوشنر يزوران حاملة الطائرات أبراهام لينكولن.. وتحذيرات إيرانية من هجوم محتمل
أحمد موسى يكشف تفاصيل مهمة عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
موعد أول إجازة رسمية مقبلة.. قائمة العطلات في 2026 كاملة
بـ3.5 مليار دولار.. توقيع أكبر صفقة ترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تشغيل المحمول
أحمد موسى : مفيش قاضي هيدي واحد إعدام وهو ميستحقش الشنق
أخبار العالم

شبهة جنائية في حريق بشبكة السكك الحديدية بـ إيطاليا

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أفادت وزارة النقل الإيطالية إن مخربين أضرموا النار في بنية تحتية للسكك الحديدية، قرب مدينة بولونيا بشمال البلاد، صباح اليوم السبت، مما تسبب في تعطل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، بحسب رويترز.

و جاء ذلك بالتزامن مع استضافة ميلانو دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بالاشتراك مع كورتينا، حيث تسهل حركة القطارات الوصول إليها من البندقية.

وأفادت الشرطة بوقوع ثلاث حوادث منفصلة في مواقع مختلفة، مما تسبب في تأخر القطارات السريعة والقطارات بين المدن والأقاليم لما يصل إلى ساعتين ونصف الساعة.


 

وقالت الوزارة إن ذلك "تخريب خطير"، مضيفة أنه يشبه ما حدث في اليوم الافتتاحي من دورة الألعاب الأولمبية في باريس عام 2024 حينما هاجم مخربون شبكة القطارات فائقة السرعة في فرنسا، مما أحدث اضطرابات كبيرة في حركة القطارات.


 

وأضافت الوزارة التي يتولى مهامها ماتيو سالفيني نائب رئيسة الوزراء "لن تشوه هذه الأفعال غير مسبوقة الخطورة بأي شكل من الأشكال صورة إيطاليا في العالم، وهي صورة لن تزيدها الألعاب إلا إقناعا وإيجابية".


 

وقالت شركة السكك الحديدية الإيطالية المملوكة للدولة (فيروفيي ديلو ستاتو) إنها اضطرت إلى إغلاق محطتها للقطارات السريعة في بولونيا مؤقتا، لكن حركة القطارات بدأت في العودة ببطء بحلول بعد ظهر اليوم.


 

وذكرت الشرطة أن الحريق امتد إلى مفتاح تحويل السكة الحديدية قرب مدينة بيسارو المطلة على البحر الأدرياتيكي.


 

 وبعد عدة ساعات، عُثر على الكابلات الكهربائية المستخدمة لرصد سرعة القطارات مقطوعة في بولونيا، في حين اكتُشف جهاز تفجير بدائي بجوار سكة حديدية في مكان قريب.



 

و تعتبر بولونيا مفترق طرق رئيسي لخطوط السكك الحديدية التي تربط شرق إيطاليا بغربها، وهي أيضا محور رئيسي يربط المدن الجنوبية بالمدن الشمالية مثل ميلانو والبندقية.

وزارة النقل الإيطالية بنية تحتية بولونيا حركة القطارات الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو البندقية

