البحث عن المواهب .. تعرف على ماذا يفعل مسئولى بيراميدز فى أكاديمية بـ نيجيريا

يواصل نادي بيراميدز البحث والتنقيب عن المواهب الشابة في القارة الأفريقية إيمانا منه بدوره الكبير كبطل للقارة من أجل إيجاد أفضل المواهب في القارة السمراء وضمها إلى صفوفه في ظل استراتيجية النادي لضم عدد من المواهب الشابة إلى صفوفه.

ويهدف نادي بيراميدز في استراتيجيته للبحث عن المواهب وتجهيزها بالصورة الأمثل استعدادا للمشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 2029 والتي يشارك فيها بصفته بطلا للقارة الأفريقية.

وكان بداية استراتيجية النادي في ضم المواهب الأفريقية الشابة، التعاقد مع الموهبة الزامبية باسكال فيري لاعب منتخب زامبيا وأحد أهم المواهب القادمة بقوة في المرحلة المقبلة.

واستمرارا لتلك الاستراتيجية، حرص وفد من نادي بيراميدز يتقدمه المهندس ممدوح عيد رئيس النادي على زيارة إحدى أكاديميات الكرة في نيجيريا وتحديدا بمدينة أويو التي تقيم فيها البعثة تحضيرا للقاء ريفرز يونايتد، من أجل مشاهدة اللاعبين الشباب والتنقيب عن مواهب جديدة ضمن استراتيجية النادي لضمها إلى صفوف الفريق.

وحرص على التواجد إلى جانب رئيس النادي، الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني وجهازه المعاون يوسيب تشيكو، ومحمد ناجي جدو، والمهندس عمر مدحت المدير التجاري، وأحمد زاهر مدير الفريق، وشريف جمال مدير العلاقات العامة.