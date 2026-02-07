قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل وفاة ضابط استخبارات إسرائيلي بالوحدة 8200 في ظروف غامضة داخل سجن عسكري
نشأت الديهي: معاريف الإسرائيلية تنقل رسالتي حرفيًا بشأن التطبيع مع إسرائيل
لن اتكلم إلا بالمعلومات.. ماذا قال نشأت الديهي عن التعديل الوزاري
بعد حذف منشور مها نصار.. هند صبري تشارك جمهورها كواليس شارك تانك| القصة الكاملة
ضربة موجعة للأهلي.. ماذا قال سيف زاهر عن إصابة تريزيجيه
صدمة لمنتحلي صفة إعلامي.. الحبس في انتظار المخالفين
البنك المركزي يعلن طرح أذون خزانة بـ 75 مليار جنيه.. غدا
لا تتعرضوا للشمس غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا
رائد زراعة الكبد: التبرع بالأنسجة محسوم دينيًا ولا داعي لإثارة الجدل من جديد
هل الشكوى ضد الجار المؤذي جائزة شرعا ؟.. أزهري يجيب
تحميل إمساكية رمضان 2026 في مصر.. مواعيد السحور والإفطار والصلوات بدقة
طاهر بديلا .. الإصابة تجبر تريزيجيه لمغادرة مواجهة الأهلي وشبيبة القبائل
أخبار العالم

قناة عبرية تكشف المطالب الإسرائيلية من أي اتفاق أمريكي-إيراني

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشفت القناة 14 العبرية، نقلا عن الصحفي ينون ماجال، تفاصيل الموقف الإسرائيلي الرسمي من المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك قبيل اللقاء المرتقب بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل في واشنطن.

وبحسب التقرير، تتمحور المطالب الإسرائيلية حول شروط وصفت بـ«القصوى» لضمان منع إيران من امتلاك قدرات نووية أو عسكرية تهدد إسرائيل والمنطقة، وتشمل: الإلغاء التام للمشروع النووي الإيراني، وفرض إثراء صفري لليورانيوم، وانعدام أي قدرة مستقبلية على الإثراء، إلى جانب إزالة جميع المواد المخصبة من داخل إيران.

 كما تطالب إسرائيل بتقييد مدى الصواريخ الإيرانية ليصل إلى 300 كيلومتر فقط، وتفكيك ما يعرف بـ«المحور الشيعي»، وفرض إشراف دولي دقيق وعالي الجودة على تنفيذ الاتفاق.

وفي السياق ذاته، أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أن نتنياهو سيؤكد خلال لقائه ترامب على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق مستقبلي مع طهران قيودا صارمة على برنامج الصواريخ الباليستية، إضافة إلى وقف دعم إيران للمنظمات التابعة لـ«المحور الإيراني» في الشرق الأوسط.

ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي بعد أيام من جولة محادثات غير مباشرة بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين في سلطنة عُمان، هي الأولى منذ المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران في يونيو الماضي. 

وكان ترامب قد وصف تلك المحادثات بأنها «جيدة للغاية»، معتبرا أن الإيرانيين «أكثر استعدادا للتوصل إلى اتفاق من أي وقت مضى»، مع تحذير شديد اللهجة من «عواقب وخيمة» في حال فشلها، مؤكدا أن واشنطن «لن تسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية».

في المقابل، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن المفاوضات تقتصر فقط على الملف النووي، رافضا مناقشة الصواريخ أو القضايا الإقليمية، ومؤكدا أن «التخصيب حق لا جدال فيه». كما هدد بالرد على أي عمل عسكري أمريكي باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، مع استثناء الدول المضيفة للقوات من أي هجمات.

وبالتوازي مع المسار التفاوضي، صعدت واشنطن ضغوطها الاقتصادية والعسكرية، إذ فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على 15 كيانا إيرانيا و14 ناقلة نفط، وقررت فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الدول التي تستورد منتجات إيرانية بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما أفادت شبكة CNN بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، برفقة قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، زاروا حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن» المتمركزة في منطقة الخليج، في رسالة عسكرية واضحة لطهران.

 وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت أن مجموعة الحاملة أبحرت في بحر العرب، بالتزامن مع تحليق طائرات قتالية فوقها، مؤكدة شعارها: «السلام من خلال القوة».

بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة وإيران واشنطن إسرائيل إيران إسرائيل وإيران الشرق الأوسط

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها بمناسبة شهر رمضان الكريم

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا قبل رمضان .. اعرف الموعد

بوابة الأزهر الإلكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية 2026.. احصل على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بنسبة نجاح59.01 %.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية | اعرفها برقم الجلوس

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن هذه الدوائر لمناقشة خطط العمل

محافظ قنا

غدًا .. انطلاق الملتقى التوظيفي لتوفير 1500 فرصة عمل لأبناء قنا

تموين دمياط

ضبط محطة غاز جمعت 7500 كيلو صب لبيعها بالسوق السوداء بدمياط

بالصور

بعد حذف منشور مها نصار.. هند صبري تشارك جمهورها كواليس شارك تانك| القصة الكاملة

هند صبري ومها نصار
هند صبري ومها نصار
هند صبري ومها نصار

انطلاق مبادرة خطوة – Step لاكتشاف ورعاية مواهب ذوي الهمم بمراكز شباب الشرقية

قادرون باختلاف
قادرون باختلاف
قادرون باختلاف

عزاء والد علا رشدي | أحمد السعدني ومحمد ممدوح أبرز الحضور.. صور

احمد صلا السعدنى واحمد حاتم من عزاء والد علا رشدي
احمد صلا السعدنى واحمد حاتم من عزاء والد علا رشدي
احمد صلا السعدنى واحمد حاتم من عزاء والد علا رشدي

استجابة لمٌسنة الزقازيق.. محافظ الشرقية يكلف بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لها

مسنة الشرقية
مسنة الشرقية
مسنة الشرقية

دولة التلاوة

الحلقة قبل الأخيرة.. المتسابقون يفتتحون المنافسة بأنشودة "قمر سيدنا النبي"

الدكتور حسام عبد الغفار

حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو

بوستر مسلسل "الست موناليزا"

عوضي على الله .. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الست موناليزا

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة : التبرع بالجلد لا يسبب تشوهات .. والمأخوذ طبقة رقيقة جدا

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

