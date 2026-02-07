قناة عبرية تكشف المطالب الإسرائيلية من أي اتفاق أمريكي-إيراني

كشفت القناة 14 العبرية، نقلا عن الصحفي ينون ماجال، تفاصيل الموقف الإسرائيلي الرسمي من المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك قبيل اللقاء المرتقب بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل في واشنطن.

وبحسب التقرير، تتمحور المطالب الإسرائيلية حول شروط وصفت بـ«القصوى» لضمان منع إيران من امتلاك قدرات نووية أو عسكرية تهدد إسرائيل والمنطقة، وتشمل: الإلغاء التام للمشروع النووي الإيراني، وفرض إثراء صفري لليورانيوم، وانعدام أي قدرة مستقبلية على الإثراء، إلى جانب إزالة جميع المواد المخصبة من داخل إيران.

كما تطالب إسرائيل بتقييد مدى الصواريخ الإيرانية ليصل إلى 300 كيلومتر فقط، وتفكيك ما يعرف بـ«المحور الشيعي»، وفرض إشراف دولي دقيق وعالي الجودة على تنفيذ الاتفاق.

وفي السياق ذاته، أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أن نتنياهو سيؤكد خلال لقائه ترامب على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق مستقبلي مع طهران قيودا صارمة على برنامج الصواريخ الباليستية، إضافة إلى وقف دعم إيران للمنظمات التابعة لـ«المحور الإيراني» في الشرق الأوسط.

ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي بعد أيام من جولة محادثات غير مباشرة بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين في سلطنة عُمان، هي الأولى منذ المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران في يونيو الماضي.

وكان ترامب قد وصف تلك المحادثات بأنها «جيدة للغاية»، معتبرا أن الإيرانيين «أكثر استعدادا للتوصل إلى اتفاق من أي وقت مضى»، مع تحذير شديد اللهجة من «عواقب وخيمة» في حال فشلها، مؤكدا أن واشنطن «لن تسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية».

في المقابل، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن المفاوضات تقتصر فقط على الملف النووي، رافضا مناقشة الصواريخ أو القضايا الإقليمية، ومؤكدا أن «التخصيب حق لا جدال فيه». كما هدد بالرد على أي عمل عسكري أمريكي باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، مع استثناء الدول المضيفة للقوات من أي هجمات.

وبالتوازي مع المسار التفاوضي، صعدت واشنطن ضغوطها الاقتصادية والعسكرية، إذ فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على 15 كيانا إيرانيا و14 ناقلة نفط، وقررت فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الدول التي تستورد منتجات إيرانية بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما أفادت شبكة CNN بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، برفقة قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، زاروا حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن» المتمركزة في منطقة الخليج، في رسالة عسكرية واضحة لطهران.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت أن مجموعة الحاملة أبحرت في بحر العرب، بالتزامن مع تحليق طائرات قتالية فوقها، مؤكدة شعارها: «السلام من خلال القوة».